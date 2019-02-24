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Изменился состав совета директоров КазТрансОйла

30.01.2019, 16:38 12929
Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Данияр Берлибаев избран председателем совета директоров АО "КазТрансОйл", передает Kazakhstan Today.
 
АО "КазТрансОйл" сообщило об избрании совета директоров в следующем составе: Берлибаев Д.А. - председатель совета директоров, Шманов Н.Н. - член совета директоров, Досанов Д.Г. - член совета директоров, Мухашов А.А. - независимый директор, Фрейсине Адриан - независимый директор, Агостини Алвес Винишиус - независимый директор. Сообщение опубликовано на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
 

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