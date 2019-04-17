К 1 ноября страны ЕАЭС перейдут на единую систему электронных паспортов транспортных средств

Москва. 16 апреля. Kazakhstan Today - К 1 ноября 2019 года страны ЕАЭС должны перейти на единую систему электронных паспортов транспортных средств, заявили руководители профильных госорганов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на совещании под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктора Назаренко, которое прошло в ЕЭК, передает Kazakhstan Today.

"Полноформатное, как предусмотрено Соглашением по введению электронных паспортов транспортных средств, использование соответствующей системы начнется тогда, когда все участники ЕАЭС обеспечат оформление электронных ПТС и возможность их применения при регистрации автомобилей в своих национальных сегментах", - отметил министр ЕЭК.

Сейчас российская сторона показывает наибольшую готовность к использованию электронных ПТС и завершила практически все процедуры. Администратор систем АО "Электронный паспорт" проинформировал, что к декабрю этого года российский сегмент систем сможет оформлять 170 тысяч таких автопаспортов в месяц. В России с ноября 2019 года уполномоченные госорганы, а также производители автомобилей и их официальные представители будут оформлять только электронные ПТС. Всего рынок новых транспортных средств в Союзе составляет более 2,3 млн автомобилей в год.

При этом подчеркнуто, что электронные паспорта будут вводиться в странах ЕАЭС "безболезненно" для автовладельцев. Они смогут пользоваться бумажными ПТС столько, сколько сочтут нужным, пока не захотят поменять на электронный автопаспорт, не потеряют старый документ или пока их автомобиль не будет утилизирован. Новые паспорта будут выдаваться обязательно в электронном виде.

По итогам совещания госорганы договорились ежемесячно проводить мониторинг готовности национальных систем электронных паспортов к запуску в государствах-членах с привлечением Комиссии. Это необходимо, чтобы лучше понять возможности сторон к переходу на электронные ПТС.

"Полноценный переход на электронный паспорт транспортного средства упростит взаимное перемещение транспортных средств, процедуры их регистрации для граждан, позволит участникам систем наблюдать за жизненным циклом техники, а госорганам - пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС", - отметили в ЕЭК.

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