Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - К 2020 году поэтапное внедрение системы взимания платы на 6 тыс. километрах автодорог республиканского значения позволит ежегодно собирать порядка 30 млрд тенге, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

По его словам, к 2020 году планируется поэтапное внедрение системы взимания платы на 6 тыс. километрах автодорог республиканского значения, что позволит ежегодно собирать порядка 30 млрд тенге, в том числе к 2017 году на 700 километрах, передает Kazakhstan Today.

В 2017 году предусмотрено устройство системы взимания платы на участках Астана - Темиртау и Алматы - Капшагай за счет РБ и на участке Алматы - Хоргос за счет займа Всемирного банка. Запуск системы в тестовом режиме планируется в ноябре текущего года.

Вице-министр отметил, что на новых участках автомобильных дорог не планируется поднимать оплату выше 1 тенге за километр для легковых автомобилей.

"Особое значение будет уделяться качественной инфраструктуре по оказанию услуг пользователям автодорог. В настоящее время вдоль автодорог республиканского значения действует свыше 2 тысяч разрозненных объектов дорожного сервиса, которые в основном расположены вблизи крупных населенных пунктов, из них только пятая часть отвечают принятым в 2015 году национальным стандартам", - сообщили в МИР РК.

По словам вице-министра, 34% местной сети автодорог находятся в неудовлетворительном состоянии (ЗКО - 72%, Актобе - 52%, Атырау - 51%, СКО - 45%). В среднем в год ремонтируется около 2 тыс. километров, что в 3 раза меньше, чем на республиканской сети. В этой связи он отметил необходимость акимам усилить работу по улучшению состояния автодорог областного и районного значения в своих регионах.

В частности, по его словам, в рамках реализации госпрограммы "Нурлы жол" в 2017 году работы будут вестись на 4,4 тыс. километрах дорог, с задействованием 100 тысяч рабочих.

До конца года в эксплуатацию будет введено более 600 километров дорог. Будет полностью завершено строительство автодороги Бейнеу - Актау (2017 год - 230 километров) и Алматы - Талдыкорган (2017 год - 24 километров), также отдельных участков на автодорогах Астана - Павлодар (232 километров), Уральск - Каменка (50 километров), Актобе - Атырау (26 километров), обход перевала Кордай (40 километров).

Будут продолжены работы на 7 переходящих проектах (Астана - Караганда, Центр - Восток, Бейнеу - Актау, Центр - Запад, Капшагай - Талдыкорган, Астана - Петропавловск и Уральск - Каменка).

За счет бюджетных средств начнется реализация 8 новых проектов общей протяженностью свыше 1 тыс. км. Это следующие проекты: Бейнеу - Акжигит, Костанай - Денисовка, Щучинск - Зеренда, Осиновский перевал, Таскескен - Бахты, Ушарал - Достык, Юго-Запад - обход Астаны, Калбатау - Майкапшагай.

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