К 2025 Казахстан планирует довести объем прямых иностранных инвестиций до $30 млрд

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - На заседании Инвестиционного штаба министр национальной экономики Асет Иргалиев отметил, что в Национальном плане развития Казахстана до 2025 года, а также предвыборной программе партии Nur Otan поставлена цель по доведению объема инвестиций в основной капитал в 2025 году до 30% к ВВП, прямых иностранных инвестиций - до $30 млрд, передает Kazakhstan Today.

Для достижения данных целевых показателей будут реализованы системные меры по таргетированному и проактивному привлечению инвестиций. Приоритетными секторами для привлечения инвестиций определены агропромышленный комплекс, туризм, инфраструктура, машиностроение, фармацевтика, ГМК, нефтехимия, IT, образование и другие отрасли с высоким уровнем добавленной стоимости", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

В ходе заседания Инвестштаба было отмечено, что показатели целевых объемов инвестиций декомпозированы по отраслям, государственным органам и акиматам регионов с разбивкой по годам.

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди доложил о формировании пула из свыше 1600 проектов на сумму 32,4 трлн тенге.

В рамках реализации новых подходов по интенсификации притока прямых иностранных инвестиций разработаны и приняты трехлетние страновые программы для загранучреждений МИД РК. Каждая программа отражает таргетируемые отрасли и компании определенной страны с учетом специфики структуры ее экономики", - рассказали в правительстве.

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, в свою очередь, отметил, что в течение пяти лет в сфере АПК планируется реализовать около 400 инвестпроектов на общую сумму 4,1 трлн тенге. Это позволит к 2025 году увеличить объем валовой сельскохозяйственной продукции в 1,3 раза, а экспорт - в 2 раза.

При этом к 2023 году будет обеспечено насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией по основным социально значимым продовольственным товарам.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек доложил, что в текущем году в регион планируется привлечь не менее 810 млрд тенге инвестиций в таких отраслях, как машиностроение, металлургия и ГМК. До конца года будут завершены 14 проектов на сумму 282,2 млрд тенге с созданием более 2,5 тыс. новых рабочих мест.

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