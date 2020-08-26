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К концу 2023 году средства Нацфонда могут приблизиться к уровню неснижаемого остатка

25.08.2020, 12:17 5617
К концу 2023 году средства Нацфонда могут приблизиться к уровню неснижаемого остатка
Фото: pravda.rv.ua
Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - Председатель Национального банка Республики Казахстан Ерболат Досаев заявил, что, согласно прогнозу, к концу 2023 года средства Национального фонда составят 30,8% ВВП, приблизившись к уровню неснижаемого остатка - 30% от ВВП, передает Kazakhstan Today.
 
Проект республиканского бюджета предусматривает значительное увеличение дефицита государственного бюджета и объема трансфертов из Национального Фонда. 
 

В результате, согласно прогнозу, к концу 2023 года средства Национального фонда составят 30,8% ВВП, приблизившись к уровню неснижаемого остатка - 30% от ВВП", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 

 
В этой связи с учетом внедрения в 2021 году контрцикличного бюджетного правила необходимо будет принять меры для поддержания сберегательной функции Национального фонда и снижения нефтяного дефицита. 
 
По словам Досаева, объем гарантированных трансфертов на 2021 год - 2,7 трлн тенге, на 2022 год - 2,4 трлн тенге, на 2023 год - 2,2 трлн тенге. 
 
При этом на 2021 год также предусмотрен целевой трансферт в размере 1 трлн тенге. Средства Национального фонда на конец 2020 года прогнозируется в сумме 27,3 трлн тенге (38,5% к ВВП), 2021 год - 26,6 трлн тенге (34,7%), 2022 год. - 26,9 трлн тенге (32,7%), 2023 год - 27,6 трлн тенге (30,8%).
 

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