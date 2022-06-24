Кабмин РК принял новую Концепцию инвестполитики

Фото: пресс-служба правительства РК

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Кабинет министров Республики Казахстан проголосовал за утверждение новой Концепции инвестиционной политики, передает KAZAKHSTAN TODAY .

Как рассказал на заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов, в концепции поставлены амбициозные целевые индикаторы - довести в 2026 году уровень инвестиций в основной капитал до 25,1% к ВВП и повысить приток прямых иностранных инвестиций до $25,5 млрд.

По информации пресс-службы правительства, Смаилов дал следующие поручения госорганам:

1. Обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий Концепции инвестиционной политики.

2. Министерствам национальной экономики и иностранных дел совместно с центральными и местными исполнительными органами произвести декомпозицию новых целевых индикаторов Концепции.

3. Министерству иностранных дел поручено сформировать график заслушивания отраслевых министерств и акиматов о проводимой работе по привлечению инвестиций и реализуемых проектах на заседаниях Инвестиционного штаба ежемесячно под председательством первого заместителя премьер-министра и ежеквартально под председательством премьер-министра РК.

4. Акимам необходимо держать на особом контроле ход достижения индикаторов и оперативно реагировать на проблемные вопросы при реализации инвестиционных проектов.

Говоря о работе по привлечению иностранных инвестиций, заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров отметил, что Казахстан с долей в 46% по-прежнему лидирует в Центральной Азии по притоку иностранных инвестиций.

Он уточнил, что основными странами-инвесторами являются Нидерланды, США, Швейцария, Российская Федерация, Китай, Бельгия, Великобритания, Южная Корея, Турция и Франция.

По всем ключевым отраслям наблюдался рост: горнодобывающая промышленность - на 18,3%, обрабатывающая промышленность - на 65,4%, торговля - на 46,7%, финансовая и страховая деятельность - на 57,2%, строительство - на 37,8%.

Спикер напомнил, что в апреле был сформирован единый пул всех инвестиционных проектов, реализуемых в стране. На сегодня пул состоит из 765 проектов на общую сумму 24,4 трлн тенге с созданием 112 тысяч новых рабочих мест. Среди вводимых проектов он назвал строительство арабскими инвесторами многофункционального комплекса в Нур-Султане, завод по производству шин компании "Татнефть" в Карагандинской области, проект ENI/General Electric по строительству второй очереди ветряной электростанции на 48 МВт в Актюбинской области, 5 проектов ВИЭ в ВКО, Алматинской, Туркестанской, Актюбинской областях и другие.

Подводя итог, Айдаров отметил, что необходимо акцентировать внимание на привлечении инвестиций в агропромышленный комплекс, доля которого в структуре ПИИ составляет менее 1%, транспорт и логистику, сектор услуг, финтех, зеленую энергетику, редкие и редкоземельные металлы.