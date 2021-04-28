Система Orphus

Как прошел отопительный сезон в Алматы

27.04.2021 9937
Как прошел отопительный сезон в Алматы
АЛМАТЫ. 27 АПРЕЛЯ - В Алматы отопительный сезон завершили 13 апреля. Его длительность составила 198 суток, что превышает нормативные показатели, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил на онлайн-брифинге руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Айдар Беркимбаев, отопительный сезон 2020-2021 годов в Алматы, учитывая температурный режим, был начат 28 сентября в целом прошел в штатном режиме.
 

Все объекты жизнеобеспечения и социальные объекты, на 100% подключенные к отоплению, работали стабильно. Ограничений потребителей из-за аварийных нарушений не было. Энергоисточники были обеспечены нормативным и аварийным запасами топлива, автономные котельные работали в штатном режиме. Поставки по топливу проводились согласно поданным заявкам", - сообщил руководитель управления.

 
Как проинформировали в акимате, в городе началась подготовка к предстоящему отопительному сезону 2021-2022 годов. По сообщению Беркимбаева, ежегодно проводятся мероприятия по подготовке энергоисточников, котельных, электрических, тепловых, водопроводных, канализационных сетей, городского жилищно-коммунального хозяйства к надежному и стабильному функционированию к предстоящему осенне-зимнему периоду.
 
Подготовка к предстоящему отопительному сезону находится на постоянном контроле акима города.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая