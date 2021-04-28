Как прошел отопительный сезон в Алматы

АЛМАТЫ. 27 АПРЕЛЯ - В Алматы отопительный сезон завершили 13 апреля. Его длительность составила 198 суток, что превышает нормативные показатели, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил на онлайн-брифинге руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Айдар Беркимбаев, отопительный сезон 2020-2021 годов в Алматы, учитывая температурный режим, был начат 28 сентября в целом прошел в штатном режиме.

Все объекты жизнеобеспечения и социальные объекты, на 100% подключенные к отоплению, работали стабильно. Ограничений потребителей из-за аварийных нарушений не было. Энергоисточники были обеспечены нормативным и аварийным запасами топлива, автономные котельные работали в штатном режиме. Поставки по топливу проводились согласно поданным заявкам", - сообщил руководитель управления.

Как проинформировали в акимате, в городе началась подготовка к предстоящему отопительному сезону 2021-2022 годов. По сообщению Беркимбаева, ежегодно проводятся мероприятия по подготовке энергоисточников, котельных, электрических, тепловых, водопроводных, канализационных сетей, городского жилищно-коммунального хозяйства к надежному и стабильному функционированию к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Подготовка к предстоящему отопительному сезону находится на постоянном контроле акима города.

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