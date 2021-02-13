Как развивался туризм в Акмолинской области в период пандемии

Кокшетау. 12 февраля. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на отчетной встрече с населением рассказал, как развивалась отрасль туризма в период пандемии, передает Kazakhstan Today.

Индустрия отдыха и туризма находится в числе приоритетных отраслей экономики области. Регион входит в пятерку драйверов развития туризма в Казахстане. Здесь выпускается более 6% туристских услуг, сконцентрировано 10% всех мест размещений в республике. За последние 5 лет наблюдалась динамика стабильного роста основных показателей сферы туризма, передает управление внутренней политики. В условиях карантинных ограничений туристские объекты продолжали свою деятельность с соблюдением всех санитарных мер. Так, для организации полноценного отдыха местными властями была разработана интернет - платформа для обеспечения пропуска туристов на блокпостах курортных зон. Внедрение цифровой базы позволило с комфортом отдохнуть акмолинцам на курортах Щучинска, Борового и Зеренды", - сказал он.

Меры господдержки коснулись и сферы отдыха и рекреации - это и освобождение от уплаты налогов и социальных отчислений, и предоставление отсрочки по платежам по договорам банковского займа и по отсрочке платежей по кредитам.

Мы придаем большое значение развитию туризма - это наш перспективный сегмент. В прошедшем году 10 инвестпроектов в сфере туризма получили государственную поддержку в рамках программы Дорожной карты бизнеса", - отметил руководитель области.

На стадии активной реализации мероприятия по развитию туристской инфраструктуры. В 2020 году завершена реализация 9 проектов, на исполнении находятся еще 18.

Разработана проектная концепция рекреационного кластера поселка Бурабай на сумму инвестиций 65,4 млрд тенге. Начало реализации проекта запланировано на этот год. Работа по привлечению инвестиций в туризм будет нами продолжена", - заключил Ермек Маржикпаев.

К слову, в туристский кластер региона входят свыше 500 предприятий сферы туризма, в том числе отели, санаторно-курортные учреждения, субъекты придорожного сервиса, турфирмы Культурно-исторический сегмент представлен 900 памятниками.

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