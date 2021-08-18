Как возвратить государственную пошлину, рассказали в Комитете госдоходов

НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан рассказали о том, как вернуть излишне или ошибочно уплаченную сумму государственной пошлины, какие нужно представить документы и в какой срок производится возврат денег, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Возврат государственной пошлины регламентируется статьями кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и правилами ведения лицевых счетов, утвержденными приказом министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2018 года №306.

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Налогового кодекса, излишне уплаченными признаются уплаченные суммы государственной пошлины - при условии подтверждения соответствующим уполномоченным государственным органом посредством электронной базы и (или) на бумажных носителях факта несовершения им действий (в том числе в результате отказа налогоплательщика от совершения действий до подачи соответствующих документов), для осуществления которых требуется уплата государственной пошлины.

Согласно пункту 3 статьи 108 Налогового кодекса, возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины производится налоговым органом на основании представленных налогоплательщиком налогового заявления и документа соответствующего государственного органа, подтверждающего правомерность возврата.

Возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины производится налоговым органом по месту ее уплаты на банковский счет налогоплательщика с соответствующего кода бюджетной классификации, на который была зачислена сумма государственной пошлины, в течение пяти рабочих дней со дня подачи налогового заявления на возврат.

Согласно пункту 1 статьи 103 Налогового кодекса, ошибочно уплаченной суммой государственной пошлины является сумма, при перечислении которой допущена любая из следующих ошибок:

1) в платежном документе:

- неверно указан идентификационный номер налогоплательщика;

- вместо идентификационного номера налогового органа, по месту нахождения которого подлежит уплате сумма государственной пошлины указан идентификационный номер другого налогового органа;

- текстовое назначение платежа не соответствует коду назначения платежа и (или) коду бюджетной классификации доходов;

2) ошибочное исполнение банком второго уровня или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, платежного документа налогоплательщика;

3) уплата произведена в налоговый орган, в котором налогоплательщик - отправитель денег - не состоит на регистрационном учете;

4) налогоплательщик - отправитель денег - не является плательщиком государственной пошлины.

Пунктами 2 и 3 статьи 103 Налогового кодекса предусмотрен возврат ошибочно уплаченной суммы государственной пошлины по:

1) налоговому заявлению налогоплательщика;

2) заявлению банка второго уровня или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

3) составленному налоговым органом протоколу о причинах возникновения ошибочно уплаченной суммы государственной пошлины в случае выявления факта ошибки, в течение пяти рабочих дней со дня:

- представления налогового заявления налогоплательщика, заявления банка второго уровня;

- поступления ошибочно уплаченной суммы государственной пошлины.

Таким образом, для возврата излишне/ошибочно уплаченной суммы государственной пошлины следует обратиться в орган государственных доходов по месту уплаты с предоставлением:

- налогового заявления по форме, согласно приложению №15 к приказу министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года №160;

- подтверждающего документа от уполномоченного государственного органа, в который были поданы документы, являющиеся основанием для возврата.

Также налоговое заявление на проведение возврата излишне/ошибочно уплаченной суммы государственной пошлины можно направить в электронном виде через web-приложение Комитета государственных доходов "Кабинет налогоплательщика", портал "Электронного правительства" (egov.kz), Налоговый кошелек мобильного приложения "eSalyq Azamat" с приложением подтверждающего документа.

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