Какие изменения по налогам физлиц начнут действовать в новом году

Нур-Султан. 1 января. Kazakhstan Today - 10 декабря главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", согласно которому внесены изменения в части уплаты транспортного, земельного и имущественного налогов физических лиц, передает Kazakhstan Today.

Налог на транспортные средства физических лиц

В целях корректного исчисления налоговых обязательств физическими лицами и исключения образования переплаты в связи с изменением фактического срока владения транспортными средствами, исключения волокиты в связи с возвратом ошибочно или излишне уплаченного налога на транспорт, срок уплаты налога физических лиц переносится на конец I квартала года, следующего за отчетным.

Эта норма является постоянной. Законом предусмотрено действие нормы с 2020 года, то есть по обязательствам 2020 года предусмотрено производить уплату в 2021 году.

Объединение налогов на имущество и земельного налога физических лиц

Объединение налогов на имущество и земельного налога физических лиц предусмотрено без изменения элементов налога (объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты). В этом случае налог по земельным участкам и имуществу будет считаться по отдельности согласно действующему порядку, при этом налогоплательщику предъявляться к уплате одной суммой.

Таким образом, эта норма является улучшающей для физических лиц в части упрощения порядка уплаты. Так, законом предусмотрено введение этой нормы с 2020 года, то есть в 2021 году по обязательствам 2020 года предусмотрена уплата уже объединенного налога на имущество", - пояснили в Комитете госдоходов РК.

Отмена земельного налога для собственников многоквартирных жилых домов

Норма об освобождении от уплаты земельного налога, занятыми квартирами (комнатами) в многоквартирных жилых домах сопряжена со сложным администрированием (в части определения доли, приходящейся на квартиру (комнату), ее площади, исчисления суммы земельного налога) и нецелесообразностью затрат на начисление и сбор этого налога.

Так, любое налогообложение прежде всего предполагает, что "налоговый" доход должен значительно превышать административные расходы, администрирование налога должно быть недорогим. Законом предусмотрено введение данной нормы с 2020 года, то есть за 2020 год земельный налог за данные земельные участки не будет уплачиваться.

Данная норма является улучшающей для физических лиц.

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