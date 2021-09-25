Какие лекарства больше всего подорожали в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - По итогам августа текущего года фармацевтические препараты подорожали на 0,3% за месяц и на 3,3% - за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным аналитиков, среди фармацевтических препаратов сразу на 17,9% за год, до 1,6 тыс. тенге, подорожал "Хилак форте" (30 миллилитров), на 10,3%, до 2,9 тыс. тенге - "Эссенциале форте Н" (30 капсул), на 10,2%, до 2,7 тыс. тенге - "Но-шпа" (40 миллиграммов, 100 таблеток), на 9%, до 180 тенге - "Корвалол" (25 миллилитров), на 8,4%, до 2 тыс. тенге - "Аквалор" (125 миллилитров). Также заметно выросли в цене "Ренни", "Омез", "Ксимелин", "Ингавирин", "Амброксол" и прочие препараты.

Цена на "Верошпирон" (100 миллиграммов, 30 капсул) осталась неизменной - 2,2 тыс. тенге.

Снизились в годовой динамике цены на капли "Фенистил Нью" (20 миллилитров) - на 0,1%, до 2 тыс. тенге, на "Гипотиазид" (25 миллиграммов, 20 таблеток) - на 1,8%, до 1,1 тыс. тенге, на "Азитромицин" (500 миллиграммов, 3 таблетки) - на 3,4%, до 949 тенге, на парацетамол (10 таблеток) - на 5%, до 81 тенге, а также на ацетилсалициловую кислоту (10 таблеток) - на 10,4%, до 51 тенге, пишет Energyprom.kz

В разрезе регионов сильнее всего цены на препараты в годовой динамике выросли в Мангистауской области - на 14,1%. Значительно подорожали лекарства также в столице (на 10,9%) и в Акмолинской области (на 9,1%).

Подешевели лекарства и прочие фармпрепараты в Костанайской, Павлодарской (на 0,1% в каждом из регионов) и Жамбылской (на 2,9%) областях.

За январь - июль 2021 года в страну завезли 12,4 тыс. тонн медикаментов на сумму 615,8 млн долларов США. Рост в натуральном выражении составил 70,7%, в денежном - 92,4%", - говорится в исследовании.

На страны СНГ пришлось 42,9% импорта медикаментов, или 5,3 тыс. тонн - на 59,9% больше, чем годом ранее. Здесь основным поставщиком с начала года стала Россия: 4,1 тыс. тонн медикаментов на сумму 38,4 млн долларов США. Немалый объём медикаментов поставили также из Беларуси (454,5 тонны) и Украины (449,6 тонны).

Из стран, не входящих в СНГ, завезли 7,1 тыс. тонн медикаментов - на 81,8% больше, чем годом ранее. Здесь наибольшие объёмы пришлись на Китай (1,3 млн тонн на сумму 5,4 млн долларов США), Индию (1 тыс. тонн на сумму 44,8 млн долларов США) и Германию (947 тонн на сумму 107,8 млн долларов США).





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