Алматы. 30 июля. Kazakhstan Today - Департамент государственных доходов по городу Алматы напомнил, какие льготы положены предпринимателям при применении трехкомпонентной интегрированной системы, передает Kazakhstan Today.

Трехкомпонентная интегрированная система представляет собой интегрированную систему, состоящую из контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных (ккм-онлайн), системы для приема безналичных платежей (pos-терминал), а также оборудования, оснащенного системой автоматизации управления торговли, оказания услуг, выполнения работ и учета товаров или программно-аппаратного комплекса (сканер штрихкода)", - напомнили в пресс-службе ведомства.

Предприниматель, купивший трехкомпонентную интегрированную систему в период с 1 января 2019 года до 1 января 2021 года и применяющий специальный налоговый режим на основе патента или упрощенной декларации, вправе использовать льготу по уменьшению ИПН на сумму 60 000 тенге, но не более чем на 50% от исчисленной суммы налога.

Кроме того, если ваш доход не превышает 114 184 МРП, вы можете не состоять на учете по НДС, а также при применении специального налогового режима на основе упрощенной декларации за полугодие - 70 048 МРП", - уточнили в пресс-службе.

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