Какие продукты в Казахстане могут подешеветь в связи с антироссийскими санкциями

НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - В связи с прекращением Россией экспортных поставок гречки и масла подсолнечного в страны дальнего зарубежья данный объем товаров вероятней всего будет направлен на среднеазиатский рынок, в том числе в Казахстан, что предполагает снижение цен, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Производители молочной продукции сообщают, что цены на их товары выросли до 10%, за исключением продукции, относящейся к категории СЗПТ. Повышение цен возможно только в случае увеличения цен на сырье и упаковку.

Производители масла подсолнечного также информировали, что повышение цен на масло будет возможно только в случае повышения цен на сырье, запасные части, закупаемые за валюту, полиграфическую продукцию (этикетки, картон производства РФ), рассказали в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Производители сахара заявили, что повышение отпускных цен возможно в случае роста цен на сахар-сырец, приобретаемый в долларах США.

При этом отмечается, что ситуация на рынке производства куриных яиц и мяса птицы сложнее.





Производители информировали о значительных убытках на производстве из-за срыва поставки товаров от иностранных компаний (Турция - по поставке инкубационного яйца, Аргентина - соевого шрота, Россия - суточных цыплят и т. д.). Дополнительными факторами повышения цен могут послужить подорожание кормовых компонентов, ветпрепаратов, премиксов, запасных частей, отмена государственной поддержки с 1 января 2022 года", - пояснили в ведомстве.

Во время консультационных встреч АЗРК предупредило участников рынка о недопустимости и последствиях за создание искусственного дефицита и повышение цен на товар, купленный по прежним ценам.

В ближайшее время ведомство проведет встречи с руководителями крупных торговых сетей на предмет соблюдения антимонопольного законодательства, по итогам которых также будут выработаны рекомендации.