Какие проекты реализуют в Карагандинской области в рамках программ по поддержке бизнеса

Караганда. 19 августа. Kazakhstan Today - В Карагандинской области государственную поддержку получили проект по производству мороженного и проект по строительству печи для переработки промышленных отходов, передает Kazakhstan Today.

В Шахтинске Карагандинской области появилось мороженое местного производства. Молодой предприниматель запустил цех в посёлке Долинка - здесь выпускают пять видов холодного лакомства, сообщили в акимате области.

Кроме того, в Темиртау строится пиролизная печь для переработки промотходов, а в Караганде вскоре откроется цех по производству замороженного картофеля фри - оборудование уже закупили.

Эти проекты реализуются при государственной поддержке. Действующие и начинающие предприниматели получили помощь по программе "Дорожная карта бизнеса".

Я - бывший спортсмен-легкоатлет, занимался прыжками с шестом. Когда оставил спортивную карьеру, решил открыть своё дело. Возникла идея выпускать своё мороженое. В прошлом году взяли кредит. По Дорожной карте бизнеса наш проект поддержали. Предоставили субсидирование кредита, государство взяло на себя половину залогового обеспечения. В результате ставка составила всего 8,5% годовых. Закупили оборудование. В июне этого года наш проект стартовал", - рассказал 25-летний предприниматель Ярослав Омельницкий.

По его словам, без государственной поддержки начинать было бы гораздо сложнее. Продукция под маркой "Корпорация мороженого" реализуется сейчас в Шахтинском регионе. Мощности производства позволяют выпускать до тонны холодного лакомства в день. В планах расширение рынка сбыта и ассортимента.

28-летний карагандинец Жасулан Бекетбаев поделился своей историей. В областном центре на Юго-Востоке строится цех по выпуску замороженного картофеля фри. В Караганде аналогичного производства ещё нет, полуфабрикаты завозят извне.

Я по образованию технолог пищевого производства. Окончил университет в Калининграде и вернулся на родину. Работал в сфере общепита, потом занялся своим делом. Мне помогли составить бизнес-план. Под свой проект получил грант. Это отличная помощь для старта. Закупили оборудование. Сейчас идут пусконаладочные работы. Думаю, в ноябре начнём производство", - отметил предприниматель.

В Темиртау ТОО "ТехПроф" реализует проект по утилизации промышленных отходов. Фонд "Даму" субсидировал процентную ставку по кредиту. Предприятие завершает строительство пиролизной печи для переработки резинотехнических изделий. Из использованных автомобильных покрышек будут производить топливо и технический углерод. По словам главы компании Руслана Салаватова, проект планируется запустить до конца августа.

По информации управления предпринимательства, в Карагандинской области в 2020 году через госпрограммы планируется поддержать не менее 2500 предпринимателей с созданием почти 8 тыс. рабочих мест. Мерами финансовой помощи уже воспользовались более 1350 предпринимателей. По "Дорожной карте бизнеса - 2025" профинансировано 123 проекта на общую сумму инвестиций 5,4 млрд тенге. Их большая часть реализуется в сфере обрабатывающей промышленности. Имеются средства на поддержку ещё не менее 170 проектов МСБ.

По программе "Енбек" городские и сельские предприниматели в этом году уже получили более 520 микрокредитов и 661 грант. Эти меры поддержки продолжаются. Льготным кредитованием также можно воспользоваться по программе "Экономика простых вещей".

Кроме того, действует новая программа льготного кредитования субъектов МСБ, пострадавших в результате чрезвычайного положения. С учётом субсидирования ставка по кредиту составляет 6% годовых. По информации банков второго уровня, уже одобрен 111 проект на сумму более 25 млрд тенге.

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