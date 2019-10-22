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Канат Караулов избран председателем Продкорпорации

21.10.2019, 16:20 6427
Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Председателем правления АО "НК "Продкорпорация" избран Канат Караулов, передает Kazakhstan Today.
 

Решением совета директоров АО "НК "Продкорпорация" от 18 октября председателем правления АО "НК "Продкорпорация" избран Канат Караулов", - сообщили в пресс-службе нацкомпании.

 
Караулов родился в 1971 году. Окончил Казахский институт потребительской кооперации по специальности "финансы и кредит" и магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "государственное и муниципальное управление".
 
Работал на руководящих и управленческих должностях в дочерних организациях АО "НУХ "КазАгро" (АО "НК "Продкорпорация", АО "КазАгроГарант"), на руководящих должностях на государственной службе в центральных государственных и местных исполнительных органах.
 
До избрания председателем правления АО "НК "Продкорпорация" Караулов занимал должность управляющего директора - члена правления АО "НУХ "КазАгро".
 
Основной деятельностью АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" является участие в обеспечении продовольственной безопасности страны, содействие стабилизации внутреннего зернового рынка и развитию экспорта зерна. Единственным акционером компании является АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро". 
 
 

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