Капитализация участников РЦБ с начала года выросла почти на 10%

Астана. 2 ноября. Kazakhstan Today - Ассоциация финансистов Казахстана представила анализ сводной отчётности участников РЦБ по итогам трех кварталов 2018 года, передает Kazakhstan Today.





За январь - сентябрь 2018 года в целом наблюдается умеренное увеличение совокупных активов профессиональных участников РЦБ - на 0,4% до 184,9 млрд тенге. При этом с учетом снижения обязательств (-12,4%) прирост активов происходит исключительно благодаря приросту капитала (+8,7%), сообщается на официальном сайте АФК.





Вместе с тем максимальный прирост активов с начала года демонстрирует BCC Invest - на 49,2%, до 23,6 млрд тенге. Согласно актуальной корпоративной отчетности, в структуре активов компании основное увеличение приходится на финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (+4,9 млрд тенге), а также на займы и средства в банках (+3,0 млрд тенге). Указанный прирост активов произошел благодаря примерно равнозначному увеличению обязательств (+3,8 млрд тенге) и капитала (+4,0 млрд тенге). На этом фоне брокерская компания вышла на третью строчку по размеру активов, потеснив Казкоммерц Секьюритиз. Лидерство по снижению совокупной стоимости активов с начала года за ИД Астана-Инвест, активы которого снизились на 63,1%, до 2,4 млрд тенге. Согласно актуальной корпоративной отчетности, в структуре активов основное снижение приходится на долгосрочные активы, предназначенные для продажи (-3,4 млрд тенге). При этом уменьшение активов происходит преимущественно на фоне снижения капитала, пояснили аналитики.





Как было ранее отмечено, обязательства сектора в отчетном периоде снизились на 12,4%, до 63,3 млрд тенге. Основное снижение произошло у Фридом Финанс (-22,7%) на фоне сокращения позиции по операциям репо (-15,9 млрд тенге). При этом по времени основное снижение приходится на третий квартал текущего года (-7,4 млрд тенге).





С начала июня текущего года KASE на ежемесячной основе устанавливает новые ставки дисконтов (концентрации) на рынке репо, варьирующихся в диапазоне 30-50%, что напрямую влияет на размер средств, доступных для привлечения под залог ценных бумаг", - напомнили в ассоциации.





Лидерство по приросту обязательств за BCC Invest (+3,8 млрд тенге), что обусловлено в том числе ростом средств банков (+6,7 млрд тенге) на балансе.





Совокупный собственный капитал за январь - сентябрь текущего года вырос на 8,7%, до 121,6 млрд тенге. Рост капитала сектора обусловлен в том числе введением финансовым регулятором с июля текущего года коэффициентов достаточности собственного капитала и ликвидности, которые увеличивают требования к достаточности собственного капитала. Так, предусматривается постепенный рост значения коэффициента ликвидности с не менее чем 1,2 на 1 июля 2018 года до 1,5 на 1 января 2021 года. В то же время значение коэффициента достаточности собственного капитала ежедневно должно составлять не менее 1,0. Лидером по приросту капитала является Фридом Финанс - плюс 6,6 млрд тенге, до 22,7 млрд тенге. В то же время максимальное снижение капитала приходится на ИД Астана-Инвест (-4,0 млрд тенге), говорится в сообщении





На фоне вышеуказанных изменений доля собственного капитала в пассивах увеличилась с 60,8% до 65,8%.





Совокупная чистая прибыль сектора по итогам января - сентября 2018 года составила 2,7 млрд тенге, показав снижение почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20,8 млрд тенге). Основное негативное влияние на прибыль сектора оказали убытки Фридом Финанс (-2,1 млрд тенге) и ИД Астана-Инвест (-4,0 млрд тенге). Указанный значительный убыток первого в основном обусловлен негативным изменением стоимости финансовых активов, оцениваемых через прибыль или убыток (-4,9 млрд тенге), а второго - помимо убытков от изменения стоимости финансовых активов (-2,3 млрд тенге), еще и ростом прочих расходов (+3,3 млрд тенге).





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