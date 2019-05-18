Капсулу Всемирного торгового центра заложили в Нур-Султане

Я считаю, что сегодня знаменательный день в истории нашей столицы. Мы перешли к практической стадии реализации долголетних переговоров по созданию в городе Нур-Султане еще одной точки Всемирной ассоциации торговых центров. Очень знаменательно, что на территории бывшего ЭКСПО, а ныне активно развивающегося международного финансового центра "Астана" создаем еще одну точку притяжения мировых брендов, транснациональных корпораций, инвестиций. Это большой знак того, что город Нур-Султан является важнейшей точкой новой компетенции. Я хотел бы от всей души поздравить всех вас с сегодняшним мероприятием, пожелать, чтобы наш проект был реализован и следующую точку мы уже проводили на высоте 350 метров над уровнем горизонта", - сказал аким столицы Бахыт Султанов на церемонии закладки капсулы Всемирного торгового центра.
Директор по корпоративным инвестициям компании "Nest Investments HOLDINGS" Мехран Эфтехар отметил, что это одна из крупнейших торговых ассоциаций в мире, в которой представлены 90 стран, сообщает Елорда Инфо.
Цель Всемирного торгового центра заключается в создании новых возможностей для торговли и инвестиций. Мы рады, что в партнерстве с Нур-Султаном можем принести такие возможности в город. Это возможности создания рабочих мест, привлечения инвестиций, технологий. Мы с нетерпением ждем развития проекта в будущем", - сказал Мехран Эфтехар.
Напомним, в январе 2019 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев одобрил проект по строительству в столице здания Всемирного торгового центра.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства