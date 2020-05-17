Капусту, выращенную в Туркестанской области, отправят в Беларусь

Туркестан. 16 мая. Kazakhstan Today - 500 тонн капусты будут отправлены в Беларусь из Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.
Для фермеров Туркестанской области нет никаких препятствий для экспорта своей продукции. Предприниматель по имени Хуссейн Бабуров выкупил 500 тонн капусты у местных фермеров. Первые 200 тонн белокочанной уже погружены и отправили в Беларусь.
Учитывая, что каждая фура может вмещать до 20 тонн сельхозпродукции, 40-60 тонн экспортируется в день", - рассказали в пресс-службе акима Туркестанской области.
Стоит отметить, что капуста, загруженная в грузовые авто с рефрижераторами, прибывает в Беларусь через 5 дней. Торговцы, получившие казахстанскую продукцию, отправляют товар уже в другие города.
По словам фермера Амантая Сарыбаева загрузка трактора овощами стоит 1 миллион тенге с гектара, включая заработную плату работников. Расходы грузовиков, выезжающих за границу, составляет 1600 долларов. Естественно, нынешние доходы ниже, чем в прошлом году.
Однако мы довольны и этими показателями, говорит крестьянин", - сказал фермер.
По информации акимата, водители грузовиков пересекают границу без каких-либо препятствий. Проверяют температуру тела с помощью тепловизора. Дальнобойщики работают на 15% с каждого рейса.
Пандемия никак не влияет на нашу работу", - сказал один из водителей грузовика.
Ежедневная зарплата рабочих, которые собирают капусту и грузят в машины, составляет 3000-7000 тенге.
В целом в этом году в Туркестанской области планируется произвести 300 тысяч тонн капусты, из которых 250 тысяч тонн будет экспортировано, а 50 тысяч тонн реализовано на внутреннем рынке.
Напомним, о ситуации с пропадающим урожаем в Туркестанской области высказалась Дарига Назарбаева, на тот момент бывшая председателем сената.
Весь мир тревожно обсуждает высочайшую вероятность голода во многих странах, а мы не знаем, что делать с выращенным урожаем. Считаю, что эту ситуацию должны взять на особый контроль маслихаты и ревизионные комиссии. Просьба большая к депутатам маслихатов - провести инвентаризацию всех государственных и частных хранилищ, складов на предмет их загруженности", - заявила она.
По итогам селекторного совещания правительства РК по вопросу оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям Туркестанской области было принято решение о выделении из резерва правительства 1,6 млрд тенге на кредитование пострадавших фермеров для проведения весенних полевых работ второго сева.
Кроме того, акиматам областей, городов Нур-Султана и Алматы, поручено использовать денежные средства на счетах социально-предпринимательских корпораций для закупа раннеспелой капусты у фермеров Туркестанской области.
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