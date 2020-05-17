Капусту, выращенную в Туркестанской области, отправят в Беларусь

Туркестан. 16 мая. Kazakhstan Today - 500 тонн капусты будут отправлены в Беларусь из Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Для фермеров Туркестанской области нет никаких препятствий для экспорта своей продукции. Предприниматель по имени Хуссейн Бабуров выкупил 500 тонн капусты у местных фермеров. Первые 200 тонн белокочанной уже погружены и отправили в Беларусь.

Учитывая, что каждая фура может вмещать до 20 тонн сельхозпродукции, 40-60 тонн экспортируется в день", - рассказали в пресс-службе акима Туркестанской области.

Стоит отметить, что капуста, загруженная в грузовые авто с рефрижераторами, прибывает в Беларусь через 5 дней. Торговцы, получившие казахстанскую продукцию, отправляют товар уже в другие города.

По словам фермера Амантая Сарыбаева загрузка трактора овощами стоит 1 миллион тенге с гектара, включая заработную плату работников. Расходы грузовиков, выезжающих за границу, составляет 1600 долларов. Естественно, нынешние доходы ниже, чем в прошлом году.

Однако мы довольны и этими показателями, говорит крестьянин", - сказал фермер.

По информации акимата, водители грузовиков пересекают границу без каких-либо препятствий. Проверяют температуру тела с помощью тепловизора. Дальнобойщики работают на 15% с каждого рейса.

Пандемия никак не влияет на нашу работу", - сказал один из водителей грузовика.

Ежедневная зарплата рабочих, которые собирают капусту и грузят в машины, составляет 3000-7000 тенге.

В целом в этом году в Туркестанской области планируется произвести 300 тысяч тонн капусты, из которых 250 тысяч тонн будет экспортировано, а 50 тысяч тонн реализовано на внутреннем рынке.









Весь мир тревожно обсуждает высочайшую вероятность голода во многих странах, а мы не знаем, что делать с выращенным урожаем. Считаю, что эту ситуацию должны взять на особый контроль маслихаты и ревизионные комиссии. Просьба большая к депутатам маслихатов - провести инвентаризацию всех государственных и частных хранилищ, складов на предмет их загруженности", - заявила она.









Кроме того, акиматам областей, городов Нур-Султана и Алматы, поручено использовать денежные средства на счетах социально-предпринимательских корпораций для закупа раннеспелой капусты у фермеров Туркестанской области.

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