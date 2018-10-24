Карагандинцы раскупили более 500 тонн продукции на первой областной сельхозярмарке

Караганда. 24 октября. Kazakhstan Today - Карагандинцы раскупили более 500 тонн продукции на первой областной сельскохозяйственной ярмарке, передает Kazakhstan Today.

В минувшую субботу карагандинцы смогли приобрести на ярмарке мясную и молочную продукцию, овощи и продукты пчеловодства по ценам ниже рыночных. Активнее всего горожане раскупали мясо, лук и картофель, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области

Прилавки оборудовали на улице Олимпийской. Для удобства горожан к месту торговли местные власти организовали специальные автобусы.

"Всего на ярмарку привезено более 500 тонн продукции, в том числе 98 тонн мяса, 300 тонн картофеля, 150 тонн других овощей и более 100 тонн продуктов переработки. Всё это на общую сумму 172 млн тенге", - рассказал заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Сырым Бошпанов.

По информации акимата, больше всего овощей на ярмарку привезли из Абайского района: сельхозтоваропроизводители продали 110 тонн картофеля, 20 тонн моркови и 35 тонн лука.

Все товары можно было приобрести по сниженным ценам, благодаря тому, что с продавцов не брали арендную плату за торговое место. В частности, килограмм баранины на ярмарке продавали по цене от 1100 тенге, говядины - от 1300 тенге, конины - от 1500 тенге. Рыбу продавали по 600 тенге за килограмм, картофель - по 50 тенге.

Кроме того, в качестве развлечения гости из Осакаровского района устроили на ярмарке Бауырсак-шоу. Покупателей угощали домашней выпечкой, а на оборудованной у прилавков сцене выступали певцы, вокальные и хореографические ансамбли региона, рассказали в пресс-службе.

Следующие сельскохозяйственные ярмарки в Караганде пройдут 27 октября и 10 ноября. А 3 ноября распродажи организуют в городах-спутниках.

В пресс-службе также отметили, что 27 октября в областном центре планируют продать 500 тонн продовольственных товаров, 10 ноября - 400 тонн. В городах-спутниках Темиртау, Сарани и Шахтинске, а также в Жезказгане, Балхаше, Приозёрске, Сатпаеве и Каражале в общей сложности должны реализовать как минимум 366 тонн продукции.

Просмотров: 2109