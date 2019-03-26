Карагандинская область презентовала главе государства новый завод по выпуску катодной меди

Караганда. 11 декабря. Kazakhstan Today - Карагандинская область в ходе общенационального телемоста в рамках Дня индустриализации представила главе государства новое предприятие горно-металлургического комплекса, передает Kazakhstan Today.





Презентован завод по выпуску катодной меди ТОО Sary-Arka Copper Processing, построенный в Шетском районе.





"Компания Sary-Arka Copper Processing на месторождении "Алмалы" запустила в тестовом режиме завод по выпуску катодной меди. На данный момент все тестовые работы завершены, произведена первая 1 000 тонн продукции. Мы планируем создать порядка 550 новых рабочих мест. Наше предприятие соответствует требованиям "Индустрия 4.0" и программы цифровизации", - доложил главе государства председатель Совета директоров ТОО "Караван Ресорсиз ЛТД" Кайрат Сатылганов.





Президент страны дал старт полному производственному запуску проекта.





Это очень нужное для страны производство. Запускайте проект на полную мощность", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Работники завода поблагодарили главу государства за поддержку и социальные инициативы.





Благодаря вашему посланию народу Казахстана в нашем коллективе повысили заработную плату. Я сейчас получаю порядка 500 тыс. тенге в месяц", - заявил начальник цеха экстракции и электролиза Нуркен Джолдасов.





Проект строительства завода по выпуску катодной меди вошёл в областную Карту поддержки предпринимательства. Его стоимость - 14 млрд тенге. Завод оснащён современным оборудованием от мировых лидеров в данной отрасли. В производстве используются инновационные технологии.









Мы рады, что сегодня получили бата главы государства. Завод был построен за два года. Он соответствует всем стандартам и экологическим требованиям. В Казахстане нет аналогов такого производства. Предприятие будет выпускать до 10 тыс. тонн катодной меди высокого качества. Продукция пойдёт на экспорт. Мы уже заключили контракт со швейцарской компанией", - сказал Кайрат Сатылганов в интервью журналистам.





Он отметил, что завод внесёт свой вклад в реализацию программы занятости в регионе. Уже сейчас здесь работают 240 жителей области, из которых 158 - жители Шетского района.





Общенациональный телемост в рамках Дня индустриализации - это традиционное подведение итогов работы по диверсификации экономики страны, росту благосостояния граждан. Сегодня озвучиваются результаты четвёртого года второй пятилетки индустриализации.









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