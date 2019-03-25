Карагандинская область в 2018 году экспортирует 245 тыс. тонн сельхозпродукции на $72,2 млн

Караганда. 20 ноября. Kazakhstan Today - Карагандинская область планирует по итогам текущего года экспортировать 245 тыс. тонн сельхозпродукции стоимостью $72,2 млн, передает Kazakhstan Today.





В этом году намечается экспортировать 245,0 тыс. тонн продукции на сумму $72,2 млн. За 8 месяцев 2018 года экспортировано 119 тыс. тонн продукции на сумму $22,4 млн", - сообщили в управлении сельского хозяйства Карагандинской области.





В ведомстве подчеркнули, что позитивные сдвиги в сельскохозяйственном производстве послужили одним из основных факторов роста продукции переработки. На сегодня в области насчитывается 215 перерабатывающих предприятий, которые ежегодно производят более 1 млн тонн продукции на сумму 115 млрд тенге. По итогам 9 месяцев текущего года, перерабатывающими предприятиями произведено продуктов питания на общую сумму 83,4 млрд тенге, что на 2,1 млрд. тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении произведено 532,4 тыс. тонн, или на 30,9 тыс. тонн больше.





Также в управлении проинформировали, что в январе - сентябре 2018 года в основной капитал сельского хозяйства направлено 8,9 млрд тенге, что на 16,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В том числе 7,4 млрд тенге составили собственные средства, 476,3 млн тенге - кредитные средства и 945 млн тенге - другие займы.





На производство продуктов питания направлено 2,3 млрд тенге, или на 66,1% больше, чем в 2017 году. В том числе 779,7 млн тенге - собственных средств, 632,6 млн тенге - кредитных средств и 831,2 млн тенге других займов", - уточнили в сельхозуправлении.





Кроме того, в управлении сообщили, что аграрии Карагандинской области активно участвуют в обеспечении продовольствием столицы Казахстана. В текущем году в рамках программы по развитию продовольственного пояса в Астану было поставлено 43,6 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции на сумму 20,5 млрд тенге.





В самом же регионе с начала года с участием сельхозтоваропроизводителей области проведено 643 ярмарки, на которых реализовано 6630 тонн продукции на сумму 3,9 млрд тенге по ценам, на 15-20% ниже рыночных.





Кроме того, для недопущения необоснованного роста цен на плодоовощную продукцию в период межсезонья с сельхозпроизводителями области заключаются договоры по поставке 750 тонн овощей (морковь, свекла, лук, капуста) и около 1800 тонн картофеля в региональный стабилизационный фонд области.





В целом, как прогнозируют в управлении сельского хозяйства, по итогам 2018 года объем валовой продукции составит 271,6 млрд тенге, с ростом к 2017 году на 108%, в том числе в отрасли растениеводства - 115,1 млрд тенге, животноводства 155,9 - млрд тенге.





За 9 месяцев текущего года аграрии области произвели продукции сельского хозяйства на сумму свыше 195,1 млрд тенге, в том числе продукции растениеводства на 82,8 млрд тенге, животноводства - на 111,9 млрд тенге. Рост составил 4,9%.





Отметим, глава государства Нурсултан Назарбаев в своем Послании акцентировал внимание на необходимости кардинального увеличения производительности труда в агропромышленном комплексе и роста экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции. Президент отметил, что выращивать сельхозкультуры и производить зерно уже недостаточно. Нужно обеспечить переработку сырья и выходить на мировые рынки с высококачественной готовой продукцией. В этой связи важно кардинально переориентировать весь агропромышленный комплекс на решение этой задачи. При этом интенсификация сельского хозяйства должна происходить с сохранением качества и экологичностипродукции. Это позволит создать и продвигать бренд натуральных продуктов питания "Сделано в Казахстане", который должен стать узнаваемым в мире.





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