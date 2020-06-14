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Карагандинская компания начала экспортировать сухое верблюжье молоко в Китай

13.06.2020, 10:00 8641
Караганда. 13 июня. Kazakhstan Today - Из Карагандинской области стартовал экспорт сухого верблюжьего молока в Китай, передает Kazakhstan Today.
 
Карагандинская компания "Евразия Инвест ЛТД" смогла пробиться на рынок Китая. Путь был сложным длиною в пять лет. Отправной точкой для пропуска стал визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в КНР в сентябре 2019 года.
 
Неделю назад, 5 июня, фуру с сухим верблюжьим молоком карагандинского производства отправили из Алматы в китайский город Ланьчжоу провинции Ганьсу. На днях груз торжественно встретили в пункте назначения. У китайских потребителей есть спрос на уникальную карагандинскую молочную продукцию.
 
О новых экспортных возможностях рассказал генеральный директор ТОО "Евразия Инвест ЛТД" Кадырбек Мейрамбеков.
 

Завод по производству сухого кобыльего молока открылся в Осакаровском районе Карагандинской области в 2014 году. Мы запустили брэнд "Saumal", - напомнил глава компании.

 
В прошлом году предприятие одним из первых в стране начало выпуск сухого верблюжьего молока "Saubota". 
 

Евразия Инвест ЛТД" закупает сырьё на юге Казахстана, где большое поголовье верблюдов. В Карагандинской области его перерабатывают, затем сухой порошок везут в Алматы. Там карагандинское предприятие производит фасовку в банки и вакуумные пакеты.

 

Мы сейчас планируем открыть филиалы в Туркестанской области и Алматы. Такая логистика позволит снизить расходы. Вопрос в стадии решения. Проект расширения производства будет реализован при поддержке Аграрной кредитной корпорации. Обещают открыть финансирование в этом месяце", - пояснил Кадырбек Мейрамбеков.

 
По его словам, Китай заинтересован в продукции карагандинского завода. В месяц заказчики готовы приобретать не меньше 30-40 тонн сухого верблюжьего молока. Это в 10 раз больше первой поставки. Но для удовлетворения спроса необходимо решить проблему с нехваткой сырья и мощностей.
 
Проект получил большую поддержку на областном и республиканском уровне, отметил гендиректор.
 
В рамках визита президента страны в Китай было подписано соглашение по экспорту молочной продукции между министерством сельского хозяйства РК и Главным таможенным управления КНР. В январе этого года три казахстанских молочных предприятия включили в реестр импортёров Китая. Одно из них - ТОО "Евразия Инвест ЛТД". 
 

Наш продукт прошёл проверку на качество в Шанхайской и Пекинской лабораториях. Завод в Осакаровском районе прошёл сертификацию. Приезжала комиссия, которая дала заключение по технологии, экологии и другим параметрам. В прошлом году после подписания межгосударственного соглашения мы на 609 млн тенге продали свою продукцию на МЦПС "Хоргос". Но в январе из-за пандемии коронавируса торговую площадку закрыли, и до сих пор она не действует. Пошли другим путём и смогли отправить в Китай партию в 3,5 тонны своего продукта", - рассказал Кадырбек Мейрамбеков.

 
Поставки на китайский рынок молочной продукции от карагандинского производителя планируются на постоянной основе.
 
В дальнейших планах предприятия - запустить в Карагандинской области производство детского питания на основе сухого кобыльего молока. 
 

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