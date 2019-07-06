Карагандинская область помогает жителям Арыси

Сейчас в городе находятся около 200 специалистов из Карагандинского региона, которые уже приступили к работам. В повреждённых домах, за восстановление которых отвечает девятый регион, необходимо заменить окна, кровлю, двери, выполнить другие работы.
Если вас попросят сделать что-то дополнительно, делайте! Не нужно строго следовать плану, если у пострадавших людей возникнет необходимость в дополнительном ремонте повреждённых домов", -сказал Ерлан Кошанов.
За качеством и скоростью выполнения работ на месте следят первый заместитель акима Карагандинской области, заместители акимов городов и районов. Все они встречаются с жителями повреждённых домов.
Когда мы вернулись в Арысь из эвакуационного пункта в Шымкенте, я увидела, что в квартире нет окон. В тот же день строители пришли, сделали замеры. Окно нам уже заменили. Работают быстро, честно, качественно. Сами они очень вежливые. Мы всем довольны", - рассказала жительница дома №5 по улице Аль-Фараби Куляш Ешназарова.
Ерлан Кошанов также зашёл в частный дом, в который попал снаряд. Здесь взрывом повредило кровлю, выбило окна и стёкла в межкомнатных дверях.
Спасибо вам за то, что вы так быстро откликнулись и согласились отремонтировать наш дом. Все повреждения мы увидели только когда вернулись в город из эвакуационного пункта. Конечно, самим нам было бы сложно быстро восстановить всё, что разрушено", - сказала хозяйка дома Куляйша Еребаева.
Кроме восстановительных работ, за счёт спонсорских средств Карагандинская область установит в одном из районов города спортивную площадку с тренажёрами. Дворовую территорию планируют благоустроить в течение двух недель.
Также Ерлан Кошанов передал сотрудникам школы №18 комплект спортивного инвентаря для учеников. В набор вошли волейбольные и футбольные мячи, боксёрские шлемы и перчатки и другое.
Карагандинцы помогают пострадавшим, в том числе и со сбором документов для оценки ущерба и получения компенсации. Пункты приёма, оборудованные принтерами и компьютерами, открыли прямо во дворах жилых домов. Они работают без выходных.
Всего за счёт Карагандинской области в городе Арыси восстановят 591 квартиру и частный дом. Все работы будут завершены в кратчайшие сроки.
На сегодняшний день из Караганды в Арысь продолжает поступать гуманитарная помощь: продукты, лекарства и средства личной гигиены.
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