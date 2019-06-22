Карагандинская область увеличит поставки говядины в Узбекистан

Караганда. 21 июня. Kazakhstan Today - Карагандинская область в 2019 году увеличит экспорт животноводческой продукции в Узбекистан, передает Kazakhstan Today.

Крестьянское хозяйство "Жаке" заключило контракт с этой страной на поставку 28 тыс. бычков. По условиям заказчиков каждое животное должно весить не менее 400 килограммов. В соседнюю республику уже отправлена первая партия в 1000 голов", - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Накануне аким региона Ерлан Кошанов посетил откормочную площадку крестьянского хозяйства "Жаке". Главе области рассказали о планах предприятия на будущее.

Отмечается, что масштабная площадка для откорма крупного рогатого скота была запущена в 2016 году в Уштобинском сельском округе Бухаржырауского района. На площади почти 20 гектаров расположились загоны для животных и другие производственные помещения. Предприятие работает по американской технологии. Раздача кормов механизированная, а поилки действуют по автоматической системе.

За два года мы нарастили производство до 5500 голов единовременного содержания. В скором будущем мы должны довести этот показатель до 10 тыс. голов. В следующем году планируем выйти на полную загрузку мощностей - производить в год на реализацию до 40 тыс. голов откормленных быков", - рассказал представитель предприятия Алмас Сыздыков.

В качестве оператора по программе "Сыбага" КХ "Жаке" в этом году планирует закупить 5000 голов крупного рогатого скота в России и еще 2000 - в Польше.

Предприятие реализует продукцию животноводства как на внутренний рынок страны, так и за рубеж. Экспортные поставки сегодня идут в двух направлениях - Узбекистан и Иран.

вместе с тем по программе "Сыбага" идёт работа по улучшению генетики беспородного скота. "Жаке" действует в связке с местными фермерами, чтобы повысить продуктивность животноводства.

Ерлан Кошанов, осмотрев производство, отметил необходимость развития мясопереработки.

Региону очень нужен мясоперерабатывающий комбинат. Нужно использовать возможности. Сейчас появилась новая программа "Экономика простых вещей", в рамках которой предусмотрены механизмы государственной поддержки", - сказал аким области.

Напомним, развитие мясного животноводства в Казахстане является одним из приоритетных направлений аграрной отрасли. Елбасы поставлена задача по повышению производительности труда и экспорта переработанной сельхозпродукции в 2,5 раза.

В целях реализации послания в регионе создаются "смарт-фермы" , увеличивается производство молока в организованных хозяйствах путем создания молочно-товарных ферм с высокопродуктивным поголовьем. Также ведется закуп импортного племенного маточного поголовья крупного рогатого скота.

В регионе растет экспорт сельхозпродукции. В частности, за 8 месяцев 2018 года было экспортировано 119 тыс. тонн продукции на сумму $22,4 млн.

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