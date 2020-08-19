Карагандинская область вырастила на экспорт новую зерновую культуру

Караганда. 18 августа. Kazakhstan Today - Из Карагандинской области урожай озимой зерновой культуры тритикале экспортировали за рубеж, передает Kazakhstan Today.

В Осакаровском районе Карагандинской области впервые собрали урожай озимой пшеницы. Пионером стало одно из передовых хозяйств региона - ТОО "Найдоровское". Предприятие также выращивает относительно новую зерновую культуру тритикале - гибрид ржи и твёрдой пшеницы. Продукция этого года уже ушла на экспорт.

Мы третий год сеем тритикале. Озимая культура хорошо себя показывает. В этом году под озимые отвели 750 гектаров. Часть площади засеяли двумя сортами пшеницы: "Гром" и "Бригада". Это российская селекция. Уборку озимых начали 20 июля. 2 августа первые 700 тонн тритикале отправили в Таджикистан - отгрузили 10 вагонов по 70 тонн. Продукцию также приобрели местные птицефабрики", - сказал директор ТОО "Найдоровское" Павел Лущак.

Несмотря на летнюю засуху, озимая пшеница дала урожай на уровне 25 центнеров с гектара. Предприятие решило развивать это направление. По словам главы хозяйства, площади озимых будут увеличены до 1350 гектаров - это составит почти 10% от общего зернового клина.

ТОО "Найдоровское" уделяет большое внимание современным технологиям и испытывает новые сорта зерновых.

Другого пути, как внедрять новые технологии, у нас нет. Ведь погодные условия у нас суровые, а пашня бедная. Так что без хороших семян, без соблюдения агротехнологий и внесения удобрений не получится развиваться. Нам требуется помощь отечественных селекционеров. Сейчас мы сами на своих полях испытываем иностранную селекцию. А это большие затраты и риски", - отметил Павел Лущак.

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