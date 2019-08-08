Карагандинские строители рассказали о восстановлении домов в Арыси

Караганда. 7 августа. Kazakhstan Today - Карагандинская область завершила все ремонтные и строительные работы в Арыси Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.





В целом от региона в восстановлении жилья после взрыва на складе боеприпасов участвовало больше 20 строительных фирм. Около 400 специалистов работали без выходных, чтобы пострадавшие жители как можно быстрее вернулись в свои дома. За месяц карагандинцы отремонтировали 519 квартир и 72 частных дома с заменой окон, кровель и дверей.

Как только завершились основные мероприятия по очистке города Арыси от снарядов, наши бригады начали восстановительные работы. Мы приехали сюда 28 июня. Были привлечены различные структуры и 25 подрядных организаций. По каждому закреплённому дому составили план мероприятий", - сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области Тайхан Калмаханов.

По словам подрядчиков, трагедия жителей Арыси никого не оставила равнодушными.

Конечно, мы не могли остаться в стороне, по своей инициативе приехали помочь людям восстановить жильё после разрушения. Мы были ответственны за 11 многоэтажек. Помимо необходимого ремонта, сделали всё, о чём просили жители. Вместе с нашими специалистами работали местные жители: мы приняли на время ремонтов в Арыси около 200 человек", - рассказал заместитель директора ТОО "Жилкомхоз-2030" Талгат Касимханов.

По словам специалистов, восстановить в кратчайшие сроки дома карагандинцам помог опыт работы по ликвидации последствий ЧС.

В 2015 году в Карагандинской области был сложный паводковый период. И тогда надо было быстро помочь людям, пострадавшим от большой воды. Нашим строителям не в новинку работать в полевых условиях. Можно сказать, привычное дело. В Арыси палатки поставили во дворах многоэтажек. Здесь же вели приём жителей, чтобы на месте решать возникающие вопросы. Это ради удобства, людям не приходилось по каждому поводу обращаться в штаб", - отметил Тайхан Калмаханов.

По своей инициативе карагандинцы на спонсорские средства оборудовали спортивную площадку в жилой зоне. Жители многоэтажек обрадовались такому подарку. Дети уже облюбовали тренажёры.

На месте также находились представители организаций технадзора и госорганов из Карагандинской области. Действовал штаб, организованный властями региона.

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