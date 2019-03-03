Карагандинский завод заключил контракт на поставку оборудования NCOC

Караганда. 15 октября. Kazakhstan Today - В минувшую пятницу, 12 октября, North Caspian Operating Company N.V (NCOC), оператор Северо-Каспийского проекта, заключила контракт с карагандинским заводом ТОО "Бёмер Арматурен Казахстан" на поставку шаровых кранов, передает Kazakhstan Today.





Помимо подписания контракта на поставку оборудования, NCOC заключила меморандум о сотрудничестве с акиматом Карагандинской области по вопросам местного содержания. Церемония подписания документов произошла публично на территории СЭЗ "Сарыарка". На встрече присутствовали заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров и председатель правления АО "Национальное агентство по развитию местного содержания NADLoC" Адильхан Арстанов, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.





"Сегодня для нас поистине знаменательный день, и не только для завода в Караганде, но и для всей компании BОHMER GmbH. Он однозначно войдёт в нашу историю. Прошло чуть больше четырех лет с тех пор, как мы запустили завод с участием немецких инвесторов в Карагандинской области. И сейчас подписываем очень важный для нас договор с ведущей нефтегазовой компанией", - отметил на церемонии генеральный директор ТОО "Бёмер Арматурен Казахстан" Андреас Кефер.





Как уточнили в пресс-службе, контракт предусматривает поставку 225 шаровых кранов карагандинского производства. Оборудование будет использовано на объектах месторождения Кашаган и для капитального ремонта нефтезавода в 2019 году.





Как сообщил Андреас Кефер, предприятие вышло на новый технологический уровень, и подобным заказом обеспечило себе стабильность. Прежде на заводе был проведён технический аудит.





Ещё недавно завод, построенный с участием иностранного инвестора, переживал трудности из-за недостатка рынков сбыта высокотехнологичной продукции. Выход из положения искали с помощью местных властей и республиканских органов.





Стать партнёром крупнейшей нефтегазовой компании стремятся многие, и приходится конкурировать с мировыми производителями. Речь идет о немалых суммах. Только в 2017 году в рамках Северо-Каспийского проекта было закуплено местных товаров, работ и услуг на $328 млн. А начиная с 2004 года эти суммы составили свыше $13 млрд.





По словам заместителя управляющего директора NCOC Жакыпа Марабаева, в каждом тендере на поставку оборудования участвуют до 45-50 компаний.





"Карагандинская область - промышленная и имеет потенциал, который мы недооценивали. Теперь, думаю, мы сможем поучаствовать в индустриальном развитии вашего региона", - заявил он.





В свою очередь, Алмас Айдаров предложил нефтегазовой компании изучить возможности других товаропроизводителей региона. Он сообщил, что по итогам 2018 года по местному содержанию область планирует выйти на планку 104 млрд тенге.





Между тем, как отметили в пресс-службе NCOC, компания выступила с инициативой по развитию местного содержания, и Карагандинская область является первым регионом, охваченным Дорожной картой для областных акиматов. Основными задачами данной кампании является создание прочных взаимоотношений с акиматами, повышение уровня осведомленности о стратегии НКОК по развитию местного содержания. На данный момент в Программе совершенствования местных поставщиков приняли участие более 20 местных поставщиков Карагандинской области.





"Карагандинская область, являясь самой крупной по территории и промышленному потенциалу, в этом году отмечает хороший прогресс по внедрению своих ресурсов на Кашагане, согласно успешному положительному опыту в отношении программы по усовершенствованию местных компаний и их участия в проектах Северо-Каспийского проекта", - сказал на церемонии подписания меморандума Жакып Марабаев.





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