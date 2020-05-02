Карту мер поддержки МСБ разрабатывают в Алматы

Алматы. 1 мая. Kazakhstan Today - В Алматы разрабатывают карту мер поддержки малого и среднего бизнеса, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с Планом поэтапного восстановления жизнедеятельности Алматы Exit Strategy разрабатывается пакет мер поддержки МСБ.

По информации акимата Алматы, вчера, в ходе заседания делового совета под руководством акима города Бакытжана Сагинтаева, рассмотрены предложения по восстановлению деловой активности мегаполиса. Как известно, после приостановления деятельности на период режима чрезвычайного положения и карантина по коронавирусу ряд предприятий возвращается к работе.

Особое внимание уделено мерам поддержки предприятиям МСБ. Пакет мер будет сформирован с учетом оценок и мнений экспертов и участников рынка.

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