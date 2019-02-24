По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 379,56 тенге за доллар

Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.

Торги инструментом CNYKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями с 4 по 10 февраля в Китайской Народной Республике (Китайский Новый год, Праздник весны). В торгах приняли участие 17 банков.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,56 тенге за доллар (-0,95 тенге), объем торгов – 55 050 тыс. USD (+30 250 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали.

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