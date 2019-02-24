Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE укрепился до 376,59 тенге за доллар

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторником, укрепился на 3,04 тенге и составил 376,59 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 376,59 тенге за доллар (-3,04 тенге), суммарный объем торгов - 141 800 тыс. USD (+31 050 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 376,98 тенге за доллар США при объеме торгов 94 950 тыс. долларов США; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 429,50 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7426 тенге за рубль при объеме торгов 63 000 тыс. рублей;

Торги инструментами CNYKZT_TОМ и CNYKZT_SPT сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями с 4 по 10 февраля в Китайской Народной Республике (Китайский Новый год, Праздник весны). В торгах приняли участие 22 банка.

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