Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE составил 376,73 тенге за доллар

Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE), в пятницу, по сравнению с четвергом, понизился на 0,78 тенге и составил 376,73 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 376,73 тенге за доллар (+0,78 тенге), суммарный объем торгов - 130 850 тыс. USD (-60 850 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

В торгах приняли участие 22 банка.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 376,79 тенге за доллар США при объеме торгов 81 950 тыс. долларов США; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 428,00 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7547 тенге за рубль при объеме торгов 11 000 тыс. рублей; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 56,0606 тенге за юань при объеме торгов 1 700 тыс. юаней.

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