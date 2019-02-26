ЕАБР разместил на KASE новый выпуск облигаций в тенге

Алматы. 25 февраля. Kazakhstan Today - 22 февраля Евразийский банк развития в очередной раз успешно разместил выпуск облигаций в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) общим объемом 20 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.



"В феврале текущего года банк провел ряд переговоров и встреч с потенциальными инвесторами в Казахстане, по итогам которых принял решение осуществить первое в этом году размещение своих облигаций. Общий номинальный объем размещенных облигаций со сроком обращения 3 года составил 20 млрд тенге, ставка купона, по которой были исполнены заявки покупателей составила 9,70 процентов годовых. Облигациям был присвоен международный кредитный рейтинг на уровне текущего банковского рейтинга, т.е. Baa1, рейтинговым агентством Moody's. В ходе торгов было подано 8 заявок от инвесторов общим объемом 25 млрд тенге. Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Евразийский банк развития в процессе листинга и размещения облигаций, выступило АО "Казкоммерц Секьюритиз", - проинформировали в пресс-службе банка.



По данным пресс-службы, размещение было проведено с минимальным спрэдом к кривой государственных ценных бумаг, что отражает сохранение положительной тенденции и благоприятную конъюнктуру рынка для размещения финансовых инструментов надежными эмитентами.



"Результаты первого в этом году размещения облигаций банка на казахстанском рынке снова и снова демонстрирует то, что фондовый рынок Казахстана может обеспечить доступ к необходимому объему тенговых ресурсов для компаний и организаций достаточного кредитного качества. Также хотим поблагодарить за поддержку Казкоммерц Секьюритиз в очередном успешном размещении", - отметил Управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.



Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. Государствами-участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства