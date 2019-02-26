Средневзвешенный курс тенге по двух сессий KASE составил 376,17 тенге за доллар

Алматы. 25 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей, укрепился на 0,56 тенге и составил 376,17 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 376,17 тенге за доллар (-0,56 тенге), суммарный объем торгов - 117 050 тыс. USD (-13 800 тыс. USD), говорится в официальном сообщении биржи.





По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 376,11 тенге за доллар США при объеме торгов 59 150 тыс. долларов США; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 426,70 тенге за евро при объеме торгов 300 тыс. евро; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7603 тенге за рубль при объеме торгов 20 000 тыс. рублей; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 56,2598 тенге за юань при объеме торгов 600 тыс. юаней.

В торгах приняли участие 22 банка.

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