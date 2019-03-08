Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 379,45 тенге за доллар

Алматы. 7 марта. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 379,45 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,45 тенге за доллар (+1,50 тенге), объем торгов - 29 625 тыс. USD (+9 534 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7640 тенге за рубль (+0,0140 тенге), объем торгов - 10 000 тыс. рублей (+5 000 тыс. рублей).

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