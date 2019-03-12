Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 379,75 тенге за доллар

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 379,75 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,75 тенге за доллар (+0,33 тенге), объем торгов - 28 310 тыс. USD (-1 315 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.
В торгах приняли участие 18 банков.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства