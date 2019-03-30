Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE составил 380,04 тенге за доллар

Алматы. 29 марта. Kazakhstan Today - По итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 380,04 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 380,04 тенге за доллар (-0,02 тенге), суммарный объем торгов - 126 961 тыс. USD (+31 751 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам двух сессий составил 5,8674 тенге за рубль (-0,0002 тенге), суммарный объем торгов - 72 500 тыс. рублей (-27 800 тыс. рублей).

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