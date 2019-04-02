Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE составил 379,95 тенге за доллар

Алматы. 1 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей, укрепился незначительно - на 0,09 тенге, и составил 379,95 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 379,95 тенге за доллар (-0,09 тенге), суммарный объем торгов - 81 495 тыс. USD (-45 466 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

В торгах принял участие 21 член KASE.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,94 тенге за доллар США при объеме торгов 46 300 тыс. долларов США; по доллару США с расчетами Т+0 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 427,50 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро; по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8156 тенге за рубль при объеме торгов 28 000 тыс. рублей; по рублю России с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по китайскому юаню с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

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