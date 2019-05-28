Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 379,82 тенге за доллар

Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге понизился на 46 тиынов и составил 379,82 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,82 тенге за доллар (+0,46 тенге), объем торгов - 79 290 тыс. USD (+50 833 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8970 тенге за рубль, объем торгов - 70 000 тыс. рублей.

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