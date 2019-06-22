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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE укрепился до 376,53 тенге за доллар

21.06.2019, 11:20 5563
Алматы. 21 июня. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today. 
 
Для USDKZT_TOM данная сессия является основной. В торгах принял участие 21 член KASE.
 
По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 376,53 тенге за доллар (-4,03 тенге), объем торгов - 158 060 тыс. USD (+115 686 тыс. USD).
 
По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки отсутствовали;
 

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