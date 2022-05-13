Получать пенсии и пособия через Kaspi.kz стало еще проще

Фото: Kaspi.kz

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Теперь, оформляя пенсию или пособие на сайте eGov.kz, можно указать в заявке, что вы хотите получать выплаты через Kaspi.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Также в заявке можно выбрать свой счет в Kaspi, на который вы будете получать выплаты. Раньше 20-значные номера счетов (IBAN) надо было набирать вручную. Теперь счета отображаются в заявке автоматически.

Для пенсий используется счет Kaspi Gold. Для получения пособий - социальный счет, который можно быстро и просто открыть онлайн в приложении Kaspi.kz в разделе "Госуслуги".

На социальный счет могут поступать только социальные выплаты от государства. Это неприкосновенный счет, который никто не может заблокировать. Со своего социального счета в Kaspi.kz вы можете перевести деньги на Kaspi Gold без комиссии в любое время.

Выбрать счет в Kaspi можно в следующих социальных госуслугах на портале eGov.kz:

1. Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком





2. Назначение пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида





3. Назначение государственного социального пособия по инвалидности





4. Назначение государственного социального пособия по случаю потери кормильца





5. Назначение единовременной выплаты на погребение





6. Назначение пособия многодетной семье





7. Назначение государственной базовой пенсионной выплаты

Над этим сервисом команда Kaspi.kz работала совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО "Национальные информационные технологии" и Министерством труда и социальной защиты населения РК.

В сотрудничестве с государственными органами команда Kaspi.kz уже интегрировала в приложение целый ряд инновационных сервисов, которые улучшают жизнь казахстанцам. С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы получают доступ к своим цифровым документам, могут переоформить автомобиль, открыть социальный счет, получать пособия и многое другое. Почти 12 миллионов казахстанцев ежемесячно пользуются суперприложением Kaspi.kz.