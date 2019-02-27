"КазАгро" досрочно завершил выкуп еврооблигаций на $961,5 млн

Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - АО "Холдинг "КазАгро" успешно завершил сделку по полному досрочному выкупу еврооблигаций со сроком погашения в 2023 году, выпущенных 23 мая 2013 года на сумму $961 500 000 в рамках Проспекта выпуска облигационной программы международных облигаций, передает Kazakhstan Today.

22 января 2019 года холдинг сделал предложение текущим держателям облигаций об обратном выкупе (buyback) в долларах и о полном досрочном погашении выпуска облигаций в рамках Проспекта выпуска облигационной программы международных облигаций от 8 мая 2013 года. 89,95% держателей облигаций приняли участие в предложении холдинга и положительно проголосовали за досрочное погашение выпуска еврооблигаций, тем самым холдинг получил необходимый кворум держателей для полного досрочного выкупа еврооблигаций на сумму $961 500 000", - сообщила пресс-служба Холдинга.

В "КазАгро" также отметили, что в рамках данной стратегии по управлению внешними обязательствами в августе 2018 года холдингом были успешно осуществлены сделки по обратному выкупу еврооблигаций на сумму 420 442 000 евро.

Таким образом, холдинг существенно сократил уровень собственных внешних заимствований, что также положительно отразилось на снижении общего уровня государственного долга. С начала 2018 года по текущий момент холдингом был закрыт внешний долг на совокупную сумму эквивалентную $1,438 млрд. После погашения остатка долга по еврооблигациям холдинга в валюте "евро" в сумме 179,6 млн евро, согласно условиям выпуска, в мае 2019 года холдинг полностью закроет собственный внешний долг в рамках выпущенных еврооблигаций", - проинформировали в пресс-службе.

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