Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Национальный управляющий холдинг "КазАгро" выполнил обещание о сокращении числа "дочек" с семи до трех, передает Kazakhstan Today.

КазАгро" продолжает мероприятия, связанные с реформированием и дальнейшим повышением эффективности своей деятельности. В рамках формирования компактного холдинга с высоким качеством корпоративного управления АО "КазАгроГарант" присоединено к АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", АО "КазАгроПродукт" присоединено к АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "КазАгроМаркетинг" ликвидировано. В течение 2020 года АО "Продкорпорация" будет продолжать решать государственные задачи по обеспечению продовольственной безопасности на рынке зерна, но уже в структуре МСХ РК", - сообщила пресс-служба холдинга.

Таким образом, в структуре "КазАгро" остаются три специализированные финансирующие компании. АО "Аграрная кредитная корпорация" будет заниматься кредитованием субъектов АПК, фондированием кредитных товариществ, микрофинансовых организаций, банков второго уровня, лизинговых компаний. АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" - микрокредитованием малого бизнеса, гарантированием займов, участием в системе страхования в АПК. АО "КазАгроФинанс" будет осуществлять лизинг сельхозтехники и оборудования.

По данным пресс-службы, ежегодно увеличиваются объемы финансирования АПК Казахстана через финансовые институты "КазАгро". В 2019 году холдинг профинансировал субъекты АПК на сумму более 477 млрд тенге, из них на кредитование сельского хозяйства и лизинг сельхозтехники направлено более 448 млрд тенге и порядка 29 млрд тенге на закуп зерна (в 2018 году объем финансирования составил 400 млрд тенге, из них 385 млрд тенге в виде кредитов и лизинга, 15 млрд тенге - закуп зерна).

Кредитный портфель "КазАгро" составил 886 млрд тенге, а количество заемщиков выросло до 77 тыс. При этом доля малого и среднего бизнеса среди заемщиков составляет свыше 97%. Благодаря финансовой поддержке Нацхолдинга в прошлом году 37 тыс. сельских жителей обеспечены занятостью и получили новые рабочие места.

В 2019 году профинансировано 56 инвестиционных проектов общей стоимостью 84 млрд тенге, из них введены в эксплуатацию 24 проекта общей стоимостью 21 млрд тенге, в которых создано свыше 770 рабочих мест. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 31 инвестиционный проект общей стоимостью 56 млрд тенге с созданием порядка 3 тыс. рабочих мест. Прием заявок на финансирование продолжается.

В холдинге напомнили, что в прошлом году "КазАгро" полностью погасил свои внешние валютные обязательства и принял программу трансформации, предусматривающую выход на безубыточность по итогам 2020 года.

Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года председатель правления холдинга "КазАгро" Ербол Карашукеев проинформировал о принятии программы трансформации.

Делаем компактный холдинг "КазАгро", сокращаем расходы. Из 7 "дочек" компании до первого квартала следующего года оставим три . В целом будет порядка 1000 человек сокращено, расходы административные сокращаются", - цитировала Карашукеева Kazpravda.kz.

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