"Казахавтодор" выставлен на торги

Астана. 4 января. Kazakhstan Today - ТОО "Казахавтодор" выставлено на торги, передает Kazakhstan Today.





Объявление о тендере по передаче ТОО в доверительное управление с правом выкупа размещено на портале gosreestr.kz . Стартовая цена определена в размере 18 583 219 000 тенге. Начало торгов - 15 января, в 10.00.





В условиях торгов указано сохранение профиля деятельности компании в течение трехлетнего срока доверительного управления. Также требуется обеспечить в течение этого срока приобретение не менее 300 единиц специализированной дорожно-эксплуатационной техники и автотранспорта и не менее 200 единиц оборудования.





Покупатель должен обеспечить оперативное устранение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автодорогах в случае объявления местными исполнительными органами режима чрезвычайных ситуаций.





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