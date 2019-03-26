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"Казахавтодор" выставлен на торги

04.01.2019, 20:02 22067
Астана. 4 января. Kazakhstan Today - ТОО "Казахавтодор" выставлено на торги, передает Kazakhstan Today.

Объявление о тендере по передаче ТОО в доверительное управление с правом выкупа размещено на портале gosreestr.kz. Стартовая цена определена в размере 18 583 219 000 тенге. Начало торгов - 15 января, в 10.00.

В условиях торгов указано сохранение профиля деятельности компании в течение трехлетнего срока доверительного управления. Также требуется обеспечить в течение этого срока приобретение не менее 300 единиц специализированной дорожно-эксплуатационной техники и автотранспорта и не менее 200 единиц оборудования.

Покупатель должен обеспечить оперативное устранение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автодорогах в случае объявления местными исполнительными органами режима чрезвычайных ситуаций.

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