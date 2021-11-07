"Казахмыс" ликвидирует медное месторождение рядом с Балхашом

НУР-СУЛТАН. 6 НОЯБРЯ - ТОО "Корпорация "Казахмыс" представило проект ликвидации медного месторождения Конырат, находящегося на расстоянии 15 километров от города Балхаша Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, причинами ликвидации являются отработка основных запасов месторождения (80%), трехкратное сокращение содержания меди в добытой руде - с 1% до 0,28%, а также высокая стоимость проведения вскрышных работ для его дальнейшей разработки, пишет " Курсив ".

Ликвидацию месторождения начнут в 2045 году, перед этим полностью отработав его проектируемые запасы - 127 млн тонн руды со средним содержанием 0,33%, что эквивалентно 424 тыс. тонн меди.

Рассматриваются два альтернативных варианта ликвидации. Первый включает в себя демонтаж зданий, сооружений, инженерных сетей, оборудования, автомобильных и железных дорог; устройство ограждающего вала по контуру карьера (медная руда на месторождении Конырат добывается открытым способом); планировку территорий, освобожденных от промышленных площадок; ликвидационный мониторинг. Второй - все то же самое и выполаживание верхнего откоса карьера путем срезания бровки откоса под углом 25 градусов.

Ориентировочные затраты на реализацию указанных вариантов, учитывая пересчет на годы ликвидации, составляют 877 млн тенге и 913 млн тенге, соответственно.

Разработка месторождения Конырат началась в 1934 году. Его руда долгое время выступала основным сырьем для обогатительной фабрики балхашского медеплавильного завода, являющегося градообразующим предприятием.

Изначально был разработан технический проект со сроком отработки месторождения в течение 22 лет. Однако в последующем, в связи с доразведкой запасов и двумя реконструкциями, указанный срок был продлен до 1990 года. После этого запасы снова были пересчитаны.

В 1998 году контракт на добычу медной руды на месторождении Конырат получило ТОО "Корпорация "Казахмыс". С 2000 по 2006 год оно отработало запасы, для добычи которых не существовало технологических или иных препятствий. Далее потребовалось проведение дорогостоящих вскрышных работ - руда с более высоким содержанием меди была сосредоточена на нижних горизонтах карьера. Вложение средств оказалось слишком рискованным. Поэтому соответствующие затраты не включили в технический проект, составленный в 2012 году.

Из-за резкого падения цен на базовые металлы горные работы на месторождении Конырат приостанавливались два раза - в 2016 и 2020 годах. Сегодня месторождение все еще находится в законсервированном состоянии - его затопили водой.

Напомним, в 2020 году к категории низкорентабельных были отнесены два месторождения ТОО "Корпорация "Казахмыс" - Саяк-1 и Шатыркуль, руды которых перерабатывает обогатительная фабрика балхашского медеплавильного завода.

ТОО "Корпорация "Казахмыс" специализируется на добыче и переработке медной руды в катодную медь и медную катанку, аффинаже и реализации драгоценных металлов. Учредителем ТОО "Корпорация "Казахмыс" с 2018 года выступает АО "Kazakhmys Copper".

Конечным контролирующим участником группы с долей 70% является Владимир Ким. Оставшиеся 30% принадлежат Эдуарду Огаю. В 2020 году компания заработала 883,5 млрд тенге.