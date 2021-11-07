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"Казахмыс" ликвидирует медное месторождение рядом с Балхашом

06.11.2021, 20:08 72226
НУР-СУЛТАН. 6 НОЯБРЯ - ТОО "Корпорация "Казахмыс" представило проект ликвидации медного месторождения Конырат, находящегося на расстоянии 15 километров от города Балхаша Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документу, причинами ликвидации являются отработка основных запасов месторождения (80%), трехкратное сокращение содержания меди в добытой руде - с 1% до 0,28%, а также высокая стоимость проведения вскрышных работ для его дальнейшей разработки, пишет "Курсив". 
 
Ликвидацию месторождения начнут в 2045 году, перед этим полностью отработав его проектируемые запасы - 127 млн тонн руды со средним содержанием 0,33%, что эквивалентно 424 тыс. тонн меди. 
 
Рассматриваются два альтернативных варианта ликвидации. Первый включает в себя демонтаж зданий, сооружений, инженерных сетей, оборудования, автомобильных и железных дорог; устройство ограждающего вала по контуру карьера (медная руда на месторождении Конырат добывается открытым способом); планировку территорий, освобожденных от промышленных площадок; ликвидационный мониторинг. Второй - все то же самое и выполаживание верхнего откоса карьера путем срезания бровки откоса под углом 25 градусов. 
 
Ориентировочные затраты на реализацию указанных вариантов, учитывая пересчет на годы ликвидации, составляют 877 млн тенге и 913 млн тенге, соответственно. 
 
Разработка месторождения Конырат началась в 1934 году. Его руда долгое время выступала основным сырьем для обогатительной фабрики балхашского медеплавильного завода, являющегося градообразующим предприятием. 
 
Изначально был разработан технический проект со сроком отработки месторождения в течение 22 лет. Однако в последующем, в связи с доразведкой запасов и двумя реконструкциями, указанный срок был продлен до 1990 года. После этого запасы снова были пересчитаны. 
 
В 1998 году контракт на добычу медной руды на месторождении Конырат получило ТОО "Корпорация "Казахмыс". С 2000 по 2006 год оно отработало запасы, для добычи которых не существовало технологических или иных препятствий. Далее потребовалось проведение дорогостоящих вскрышных работ - руда с более высоким содержанием меди была сосредоточена на нижних горизонтах карьера. Вложение средств оказалось слишком рискованным. Поэтому соответствующие затраты не включили в технический проект, составленный в 2012 году. 
 
Из-за резкого падения цен на базовые металлы горные работы на месторождении Конырат приостанавливались два раза - в 2016 и 2020 годах. Сегодня месторождение все еще находится в законсервированном состоянии - его затопили водой. 
 
Напомним, в 2020 году к категории низкорентабельных были отнесены два месторождения ТОО "Корпорация "Казахмыс" - Саяк-1 и Шатыркуль, руды которых перерабатывает обогатительная фабрика балхашского медеплавильного завода. 
 
ТОО "Корпорация "Казахмыс" специализируется на добыче и переработке медной руды в катодную медь и медную катанку, аффинаже и реализации драгоценных металлов. Учредителем ТОО "Корпорация "Казахмыс" с 2018 года выступает АО "Kazakhmys Copper".
 
Конечным контролирующим участником группы с долей 70% является Владимир Ким. Оставшиеся 30% принадлежат Эдуарду Огаю. В 2020 году компания заработала 883,5 млрд тенге. 
 

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В Казахстане за неделю зафиксирован нулевой рост цен на продукты питания

06.11.2021, 13:51 103951
В Казахстане за неделю зафиксирован нулевой рост цен на продукты питания
НУР-СУЛТАН. 6 НОЯБРЯ - В Казахстане за неделю зафиксирован нулевой рост цен на социально значимые продукты питания. Об этом сообщили в ходе совещания, прошедшего под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина, в Цифровом офисе правительства с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшую неделю по республике общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%. За счет принятых мер отмечается снижение цен на морковь (-3,1%), лук (-2,2%), картофель (-0,8%). Цены на творог, масло подсолнечное, рис и соль не изменились.
 
Финансирование "оборотной схемы" в регионах достигло 46,6 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 93,2%. Эффективная работа по "оборотной схеме" отмечается в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. 
 
За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 6 уведомлений по признакам злоупотребления доминирующим положением в части применения разных цен: в Северо-Казахстанской области производителям куриных яиц, в Нур-Султане - оптовому поставщику куриных яиц, в Актюбинской области - оптовому поставщику мяса кур, за антиконкурентные согласованные действия в части поддержания цен - производителям куриных яиц в Алматинской области.
 
Заключены 4 акта антимонопольного комплаенса с производителями и торговыми сетями в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. В целом, по республике заключено 139 актов антимонопольного комплаенса. 
 
Вынесено 6 предостережений по Западно-Казахстанской области о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства за публичное заявление о возможном повышении цен производителям мяса и яиц кур, хлеба и муки, макаронных изделий.
 
По предварительным данным, усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны птицефабрик. За повторные нарушения в течение одного календарного года с момента вынесения уведомлений будут проведены расследования. 
 
Премьер-министр поручил акимам регионов осуществлять контроль цен и принимать соответствующие оперативные меры по каждой позиции социально значимых продуктов питания, в ручном режиме обеспечить своевременные поставки продовольственных товаров на полки магазинов для избежания роста цен.
 
С учетом завершения сбора урожая и приближающихся праздников акиматам поручено в недельный срок довести обеспеченность регионов мукой до 100%, пополнить запасы по основным овощам в соответствии с ранее утвержденными нормативами, а также обеспечить заключение договоров форвардных закупок между торговыми сетями и производителями без посреднических звеньев, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
 
 

Нацбанк прокомментировал текущее ослабление тенге

05.11.2021, 19:06 204553
АЛМАТЫ. 5 НОЯБРЯ - Директор департамента монетарных операций Национального банка Республики Казахстан Нуржан Турсунханов прокомментировал текущее ослабление тенге и почему национальная валюта не укрепилась вопреки высоким ценам на нефть, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Турсунханова, текущее ослабление тенге, которое наблюдается с конца октября этого года, связано прежде всего с существенной коррекцией на рынке нефти. С 26 октября цена на нефть, достигнув пиковых уровней 2018 года - 86 долларов за баррель, - прервала тренд на повышение и начала снижаться. За неполные 2 недели цена снизилась до 81 доллара, или на 5,8%. За этот же период национальная валюта ослабла с 425,07 до 429,74 тенге за доллар, или на 1,1%.
 

Несмотря на то, что ОПЕК+ по итогам заседания 4 ноября сохранила прежние договоренности о ежемесячном повышении добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, котировки нефти находятся под давлением в связи с призывом президента США к странам - участникам ОПЕК о наращивании добычи нефти. Администрация президента США считает, что высокие цены на бензин вследствие ограниченной добычи нефти и повышенного спроса на нефтепродукты создают угрозу восстановлению мировой экономики и способствуют росту глобальной инфляции", - отметил глава департамента монетарных операций Нацбанка.

 
В более долгосрочном контексте, как пояснил Турсунханов, несмотря на значительное восстановление цены на нефть с начала года, укрепление тенге не наблюдается. Бесспорно, цена на нефть остается одним из основных фундаментальных факторов для курса тенге, потому что именно цена на нефть непосредственно влияет на предложение иностранной валюты на внутреннем рынке. Однако текущий счет платежного баланса, который отражает фундаментальные факторы влияния на валютный курс, остается в дефиците, одной из причин которого является рост импорта потребительских товаров.
 

Также необходимо отметить, что вместе с ростом валютной экспортной выручки наблюдается эквивалентный аппетит на иностранную валюту, обусловленный восстановлением экономической активности, фактором отложенного спроса после карантинных ограничений, фискальным стимулом и использованием пенсионных отчислений. Таким образом, факторы спроса на внутреннем валютном рынке нивелируют рост валютной выручки в стране вследствие роста цен на нефть", - проинформировал он.

 
Также по информации представителя Нацбанка, еще один важный фактор, негативно влияющий на курс тенге, - это негативный риск-сентимент инвесторов в отношении развивающихся рынков.
 

Так, с начала года индекс валют развивающихся стран к доллару ослаб на 5,5%, что в первую очередь связано с трендом укрепления доллара в ответ на начало сворачивания программы количественного смягчения ФРС США. Напомню, что 3 ноября Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС объявил о сворачивании программы скупки облигаций на 15 млрд долларов ежемесячно с текущего объема в 120 млрд долларов. Более того, ввиду сохраняющегося инфляционного давления рыночные ожидания указывают на первое повышение ключевой ставки ФРС уже в сентябре 2022 года", - пояснил Турсунханов.

 
Ситуация, когда валюта страны-экспортера нефти не укрепляется вслед за ростом цен на энергоресурсы, не является уникальной для тенге. Большинство валют сырьевых развивающихся стран, несмотря на мировой подъем цен на сырьевые товары в текущем году, не смогли с начала года продемонстрировать существенное укрепление. Индекс Bloomberg сырьевых товаров с начала года увеличился почти на треть (+32%), котировки нефти выросли на 58%, однако бразильский реал ослаб на 6,9%, южноафриканский ранд - на 3,9%, мексиканское песо - на 3,2%, индонезийская рупия - на 1,9%.
 

В условиях действующего режима свободного плавания участники рынка самостоятельно формируют курс национальной валюты. Поэтому, несмотря на то, что динамика тенге не в достаточной мере транслирует рост нефтяных котировок, свободное формирование курса тенге обеспечивает рыночность и сбалансированность рынка, избегая накопление дисбаланса", - заключил глава департамента монетарных операций Нацбанка.

 
 

В Минторговли РК рассказали, когда могут быть сняты ограничения на казахстанско-китайской границе

05.11.2021, 18:28 158977
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Вице-министр торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев рассказал о главных причинах скопления грузов на границе с Китаем, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вопрос по границе с Китаем важный и актуальный. Мы видим эти проблемы, которые возникают. Но мы же все понимаем, что основная причина - это ковидная ситуация, где Китай полностью закрывает свои границы от товаров", - сообщил на брифинге СЦК вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев.

 
По словам спикера, проводится двойной, а иногда и тройной процесс очистки товаров, из-за чего грузы долгое время стоят на границе.
 

Для помощи нашему бизнесу мы, конечно, на постоянной основе в "ручном режиме" проводим переговоры с нашими партнерами с китайской стороны и пытаемся договориться, чтобы по тем или иным вещам мы могли в максимально короткие сроки осуществить поставку наших товаров", - заявил вице-министр торговли и интеграции.

 
Как сообщил Ержан Казанбаев, пока ситуация по COVID-19 в мире не пойдет на спад и мы не увидим послабительные меры со стороны Китая по границе и ситуации по коронавирусу, граница будет пока закрыта. "Если ситуация будет улучшаться, то и Китай будет постепенно открывать свои границы", - считает он.

 

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