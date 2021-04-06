Казахстан аккредитовал совместную с КНР лабораторию по биобезопасности

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Сегодня, 5 апреля 2021 года, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов вручил аттестат аккредитации Казахстанско-Китайской лаборатории по биологической безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Чтобы получить сертификат соответствия или другой документ, подтверждающий безопасность на свою продукцию, предпринимателям необходимо провести её испытания, которые выполняют соответствующие лаборатории. Одна из таких лабораторий буквально недавно прошла процедуру аккредитации на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий"", - проинформировали в пресс-службе МТИ.

По данным ведомства, лаборатория функционирует на базе Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина Министерства сельского хозяйства РК.

В министерстве рассказали, что созданная с целью изучения и диагностики заразных болезней животных лаборатория оснащена необходимым оборудованием и работает на основе стандарта безопасности BSL-2.

В настоящее время здесь идет активная научная работа, для развития которой китайские партнеры у себя на родине выиграли грант на 1 миллион долларов, и данная лаборатория была включена в перечень лабораторий "Один пояс, один путь". Кроме того, большой перспективой лаборатории, по словам специалистов НЦА, является получение подобной аккредитации и в Китае, а значит повышение доверия к казахстанской продукции. Как заметили в КТРМ, сегодня китайские стандарты считаются одними из самых высоких в мире", - поделились в министерстве.

Вместе с тем в планах лаборатории - расширить область аккредитации, чтобы в дальнейшем иметь возможность оказывать еще 2 услуги по ПЦР и серологической диагностике (ИФА) инфекционных болезней (общие болезни для всех видов животных, болезни КРС, птиц, овец, свиней, пчел).

Также в аграрном университете сообщили, что в 2021 и 2022 годах к аккредитации готовятся еще две лаборатории (зоотехнического анализа кормов и молока и пищевой безопасности (ЛПБ), информационная и техническая поддержка которых важны при создании эффективного производства животноводческой продукции.

ЛПБ же будет заниматься оценкой качества и безопасности пищевых продуктов и сырья животного и растительного происхождения (мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, продуктов рыбоводства, пчеловодства, растениеводства и животноводческого сырья); исследованиями по изучению качества молока и др. продуктов; судебной ветеринарной экспертизой (экспертиза спорных вопросов, касающихся купли-продажи животных, заболеваний и смерти животных, фальсификации, браконьерства и т.п.)", - говорится в сообщении МТИ.

Сегодня в лабораторию также были приглашены и казахстанские предприниматели, которые заняты в производстве органических кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птиц, а также сухого кобыльего молока и др.

Ведь если ранее они такие исследования зачастую заказывали в лабораториях России, Украины, ЕС и других стран, то с появлением такого типа лабораторий они это смогут сделать в Казахстане, чем значительно снизят свои издержки", - объяснили в ведомстве.

Отмечается, что лаборатория создана в рамках казахстанско-китайских межправительственных договоренностей в целях устранения взаимных технических барьеров, препятствующих осуществлению экспорта отечественных товаров.

Далее совместными усилиями МТИ, МСХ и университета планируется продолжать наращивать научный базис для повышения конкурентоспособности отечественной продукции и тем самым открывать новые возможности для казахстанских производителей", - добавили в пресс-службе.

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