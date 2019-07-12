Казахстан будет экспортировать в Таджикистан сельхозтехнику, локомотивы и арматуру

Душанбе. 11 июля. Kazakhstan Today - Сегодня в Душанбе в рамках официального визита премьер-министра РК Аскара Мамина в Таджикистан АО "ЭСК "KazakhExport" подписан ряд соглашений, направленных на укрепление сотрудничества казахстанских экспортеров и таджикских импортеров, передает Kazakhstan Today.

В частности, республиканское государственное унитарное предприятие "Таджиксельхозлизинг" при поддержке KazakhExport закупит у АО "Агромашхолдинг" комбайны казахстанской сборки марки ESSIL и другую сельскохозяйственную технику.

Таджиксельхозлизинг" специализируется на поставке в лизинг сельскохозяйственным предприятиям и фермерским хозяйствам Таджикистана сельхозтехники и запасных частей, а также сервисном и техническом обслуживании клиентов.

Кроме того, Евразийский Банк Развития и Государственное унитарное предприятие "Рохи Охани Точикистон" при страховой поддержке KazakhExport договорились о реализации совместного проекта по приобретению продукции железнодорожного машиностроения на $35 млн.

Таджикская сторона выразила заинтересованность в приобретении маневренных и магистральных локомотивов АО "Локомотив курастыру зауыты", грузовых вагонов и полувагонов, производимых ТОО "Казахстанская вагоностроительная компания", а также железнодорожных рельсов, выпускаемых ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод".

Также общество с ограниченной ответственностью "Дусти 2017" и KazakhExport подписали Соглашение, направленное на поставку 30 тыс. тонн арматуры, произведенной АО "АрселорМиттал Темиртау" для строительства Рогунской ГЭС на $16 млн.

В 2018 году в рамках визита первого заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина в Таджикистан был подписан Меморандум по поставке арматуры в Республику. Позже, при страховой поддержке KazakhExport казахстанская сторона экспортировала 20 тыс. тонн арматуры на $9,7 млн. Ожидается поставка 10,5 тыс. тонн в рамках заключенного контракта.

Напомним, в мае АО "ЭСК "KazakhExport" открыло зарубежное представительство в Душанбе, задачей которого является установление контактов с бизнес-сообществом, информирование предпринимателей и финансовых структур об инструментах поддержки KazakhExport.

На сегодняшний день KazakhExport оказал поддержку таким казахстанским экспортерам, как АО "АрселорМиттал Темиртау", ТОО "Hyundai Trans Auto", ТОО "СарыаркаАвтоПром", АО "Шымкентмай", АО "Рахат", АО "Баянсулу", ТОО "Алматинский продукт". На рынок Таджикистана поставляется металлопрокат, автомобили и автобусы, масложировая продукция, кондитерские изделия.

К примеру, при финансово-страховой поддержке KazakhExport ТОО "СарыаркаАвтоПром" выполняет контракт на $10,5 млн по поставке 1000 казахстанских автомобилей ЗАО "Холдинг Азия Групп Таджикистан" для пополнения муниципального таксопарка Душанбе. На данный момент в Таджикистан экспортировано 158 автомобилей. ТОО "Hyundai Trans Auto" выполняет контракт по поставке ЗАО "Холдинг Азия Групп Таджикистан" 300 автобусов на общую сумму $18,7 млн.

По данным Министерства национальной экономики РК, товарооборот между Казахстаном и Таджикистаном за январь-декабрь 2018 года составил $845,9 млн. Экспорт из Казахстана в Таджикистан вырос на 13,8% и составил $522 млн.

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