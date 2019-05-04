Казахстан будет экспортировать в Турцию военную продукцию

Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - Казахстан и Турция договорились об экспорте военной продукции, передает Kazakhstan Today.

Договоренность была достигнута по итогам участия казахстанской делегации в 14-й Международной выставке оборонной отрасли International Defense Industry Fair 2019, которая проходила в Стамбуле. ТОО "Казахстан Аселсан инжиниринг", входящее в структуру предприятий Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (дочернее предприятие ТОО "Казахстан Инжиниринг"), подписало договор об экспорте в Турецкую Республику оптико-электронных приборов. Кроме того, компанией подписан меморандум с турецким предприятием о модернизации авионики для вертолетов на территории Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба министерства.

В рамках участия казахстанской делегации в данной выставке было проведено более 20 встреч с иностранными партнерами. Вопросы кооперации, создания совместных проектов в рамках привлечения инвестиций и новых технологий стали ключевыми при переговорах с турецкими компаниями "MKEK" и "Aselsan". Также обсуждены вопросы реализации нового совместного проекта с компанией "TAI".

По итогам встреч достигнуты договоренности о том, что в ближайшее время представители пяти турецких компаний посетят Нур-Султан для определения технических деталей реализации совместных проектов в оборонной отрасли.

Потенциал казахстанского ОПК на выставке был представлен единой национальной экспозицией, которая вызвала высокий интерес со стороны зарубежных участников выставки и партнеров. Единая национальная экспозиция отечественных предприятий оборонной промышленности также будет представлена на выставках "MILEX-2019" (Республика Беларусь, Минск) и "АРМИЯ-2019" (Российская Федерация, Кубинка).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства