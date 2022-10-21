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Казахстан будет экспортировать зерновые культуры в Грецию

20.10.2022, 09:28 10726
Казахстан будет экспортировать зерновые культуры в Грецию
Фото: МСХ РК
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан будет экспортировать зерновые культуры в Грецию и импортировать из этой страны оливковое масло. Соответствующее письмо подписали министры сельского хозяйства двух стран Ербол Карашукеев и Георгис Георгантас на площадке казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям KGIR - 2022.
 
Глава Минсельхоза РК отметил, что стабильные урожаи и высокие качественные характеристики отечественной пшеницы способствовали позиционированию Казахстана в качестве одного из ведущих мировых экспортеров зерна и муки.
 

Мы также готовы проработать поставки продукции мукомольной и крупяной промышленности, мяса, растительных масел и других видов переработанной и органической продукции. Надеюсь, что подписание данного документа даст дополнительный импульс для развития сотрудничества между нашими странами в сфере АПК", - сказал Ербол Карашукеев.

 
Министр сельского хозяйства РК также предложил греческим инвесторам реализовывать на территории Казахстана проекты по переработке сельскохозяйственного сырья, в том числе мяса и молока, картофеля, сахарной свеклы, масличных культур, фруктов и др.
 
Кроме того, казахстанская сторона заинтересована в активизации взаимодействия между специалистами и учеными министерств и ведомств в области подготовки кадров и научного обеспечения АПК, в том числе по проведению совместных научных исследований.
 
В свою очередь греческая делегация предложила обмениваться технической информацией, ноу-хау и опытом, а также организовывать учебные программы, семинары, конференции в обеих странах.
 
Отметим, что между Казахстаном и Грецией отмечается рост торговых показателей. За 8 месяцев 2022 года товарооборот продукции АПК вырос на 5,5% по сравнению с 2021 годом и составил $3,8 млн.
 

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Компании, продававшие автогаз по завышенной цене в рамках госзакупок, привлечены к ответственности

21.10.2022, 11:34 2271
Компании, продававшие автогаз по завышенной цене в рамках госзакупок, привлечены к ответственности
Фото: Depositphotos
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Антимонопольным ведомством установлены субъекты рынка, которые реализовывали сжиженный нефтянной газ с превышением предельной цены в рамках государственного закупа.
 

Вышеуказанным субъектам внесены акты антимонопольного реагирования в виде предписания, которые субъектами рынка были проигнорированы.В связи с чем, в суды поданы иски о понуждении субъектов рынка исполнить акты реагирования, решениями которых требования антимонопольного органа удовлетворены в полном объеме", - проинформировали в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

 
В настоящее время к административной ответственности в виде штрафа в 306 тысяч тенге привлечены две компании, по делу третьей ведется судебное разбирательство.
 

Яйца резко подорожали в Казахстане

20.10.2022, 17:45 14056
Яйца резко подорожали в Казахстане
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане повысились на 0,2%, с начала месяца - на 0,5% и с начала года - на 20,1%, сообщает Бюро национальной статистики.
 
В годовом выражении СЗПТ подорожали на 19,6%, что выше аналогичного периода 2021 года на 4,1 процентных пункта.
 
За прошедшую неделю подешевели лук, морковь и картофель.
 
Что касается подорожавших товаров, сильнее всего по республике выросли цены на куриные яйца, в среднем - на 1,9%. В магазинах стоимость яиц выросла до 600 тенге за 1 десяток. По словам продавцов, рост цен связан с подорожанием кормов.
 
Гречневая крупа в среднем стоит 524 тенге за килограмм, картофель - 152 тенге за килограмм, кефир 2,5% - 345 тенге за литр.
 
Напомним, в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.
 

В РК цены на свежие овощи выросли на 10% за год

20.10.2022, 14:40 17786
В РК цены на свежие овощи выросли на 10% за год
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам сентября текущего года свежие овощи в Казахстане подорожали на 10% за год.
 

Огурцы подорожали на 29,6%, помидоры - на 21,8%, репчатый лук - на 13,9%, картофель - на 13,2%, свекла - на 0,1%. Подешевела морковь (на 2,2%) и белокочанная капуста (на 9,5%)", - информирует energyprom.kz.

 
В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Алматинской области - на 27,8% за год. В антилидеры попали также Жетысуская и Атырауская области: здесь овощи подорожали на 24,4% и 17% за год. Снижение цен замечено в Жамбылской (на 0,6%) и Улытауской (на 2,3%) областях.

 
Как сообщили аналитики, по итогам января-июля текущего года заметно вырос импорт перца в РК - в 3 раза, до 26,9 тысячи тонн.
 
Также среди овощей в плюсе импорт бахчевых культур (на 85,2%, до 50 тысяч тонн), огурцов и корнишонов (на 69,7%, до 7,6 тысячи тонн), чеснока (на 64,4%, до 3,5 тысячи тонн), капусты (на 61,5%, до 103 тысяч тонн), помидоров (на 40,9%, до 51 тысячи тонн).
 

Кроме того, вырос импорт столовой свеклы (на 5,3%, до 9,1 тысячи тонн) и баклажанов (на 2,3%, до 2,2 тысячи тонн), хотя и менее значительно. Сократились объемы импорта по таким овощам, как картофель (на 19,9%, до 42,9 тысячи тонн), репчатый лук (на 8,4%, до 194,5 тысячи тонн), столовая морковь (на 5,5%, до 32,5 тысячи тонн)", - отметили эксперты.

 
В свою очередь экспорт из РК вырос по таким видам овощей, как столовая свекла (в 3,4 раза, до 892,9 тонны), перец (в 3,2 раза, до 565,3 тонны), столовая морковь (на 29,6%, до 2,3 тысячи тонн), огурцы (на 24,6%, до 3 тысяч тонн), чеснок (на 24,4%, до 403,2 тонны).
 
Сократился экспорт картофеля, баклажанов, помидоров, бахчевых культур, репчатого лука, капусты. Отмечается, что в текущем году по основным видам овощей импорт в РК в разы превышает экспорт из республики.
 

По итогам января-июля импорт баклажанов превышает экспорт в 67,3 раза, перца - в 47,6 раза, капусты - в 18,3 раза, столовой моркови - в 13,9 раза, столовой свеклы - в 10,2 раза, чеснока - в 8,7 раза, репчатого лука - в 6,3 раза, бахчевых культур - в 5,1 раза, картофеля - в 5 раз, помидоров - в 4,9 раза, огурцов - в 2,6 раза", - добавили аналитики.

 

Казахстану крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции - Токаев

20.10.2022, 13:34 18661
Казахстану крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции - Токаев
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстану крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысу.
 

В целом нашей стране крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции, последовательно развивая переработку. Санкционное противостояние в мире открывает в этом плане новые уникальные возможности", - сказал Токаев.

 
Он отметил, что для ускорения темпов развития сельскохозяйственного сектора региона Жетысу следует усилить работу по привлечению крупных инвесторов. Расположенная в Талдыкоргане индустриальная зона со всей необходимой инфраструктурой может стать площадкой для релокации зарубежных компаний.
 

Упор следует сделать на производство и продвижение готовых продовольственных товаров. Целесообразно использовать транзитные возможности региона для создания совместных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья из соседних стран для его последующего реэкспорта", - сообщил президент.

 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что одним из приоритетных направлений в сельскохозяйственной отрасли должно стать производство сахара. Два из четырех отечественных сахарных завода находятся в Жетысу. Сокращение площади посевов сахарной свеклы привело к нехватке сырья и простаиванию одного из предприятий. Глава государства поручил в кратчайшие сроки запустить простаивающий завод и при необходимости рассмотреть возможность привлечения новых инвесторов.
 
Далее президент остановился на вопросах развития промышленности и поддержки бизнеса. Положительно оценив динамику роста промышленной отрасли в регионе, он отметил, что с начала года введено в эксплуатацию 23 объекта.
 

Особо выделю модернизацию и запуск простаивающего несколько лет завода по производству высокомарочного кремния Kazsilicon и строительство завода по прямому восстановлению железа "Электромарганец". Оба предприятия уникальны для нашей страны. Они должны стать площадкой для развития и распространения передовых технологий в сфере металлургии. Кроме того, в области сформирован инвестиционный портфель до 2026 года, включающий 162 проекта с созданием свыше 7 тысяч рабочих мест. Планы обнадеживающие, посмотрим, как будет идти их реализация", - сказал глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость более активного привлечения новых инвесторов в обрабатывающую промышленность, что позволит создать качественные рабочие места. По его мнению, большие перспективы для дальнейшего развития имеются у аккумуляторного завода - одного из системообразующих предприятий области.
 

Бесперебойная работа данного предприятия напрямую зависит от стабильности и объемов поставок сырья. Ожидается также запуск завода по производству промышленных аккумуляторов. Для обеспечения этих предприятий необходимым количеством сырья нужно ввести полный запрет на вывоз лома свинца из страны", - подчеркнул президент.

 
Глава государства считает важным привлечение в регион международных транспортно-логистических компаний, учитывая большие транзитные возможности. Для этого действует специальная экономическая зона "Хоргос - Восточные ворота", которая включает в себя сухой порт, логистическую и индустриальную зоны.
 

Хороший пример - планируемое строительство перегрузочного терминала на станции "Достык", который сможет обслуживать 9 миллионов тонн грузов и 300 тысяч контейнеров в год. Кроме того, нужно решить вопросы по реализации совместного с КНР проекта по строительству индустриального парка Hubei Kelison", - подчеркнул глава государства.

 
Президент назвал малый и средний бизнес ведущим сектором, определяющим темпы экономического развития и уровень продуктивной занятости. По его словам, государство и дальше будет оказывать поддержку предпринимателям. Глава государства также остановился на развитии цифровых технологий, указав на то, что в Астане и Алматы формируются мощные IT-кластеры. Он считает, что область Жетысу обладает огромным потенциалом в IT-секторе. За счет своих преимуществ в регион можно привлечь множество цифровых номадов. Для этого в первую очередь следует развивать инфраструктуру.
 
Президент обратил внимание на то, что в регионе необходимо модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство и автомобильную инфраструктуру. 90 процентов населения области Жетысу обеспечены централизованным водоснабжением, однако значительная часть водопроводных сетей уже изношена. 1,2 тысячи километров трубопроводов нуждаются в капитальном ремонте. Поэтому в качестве одной из главных задач акимату поручено провести поэтапную модернизацию водопроводных сетей в регионе.
 
Отметив, что голубое топливо доступно только 10% жителей области, Касым-Жомарт Токаев поручил газифицировать ряд населенных пунктов.
 

Поручаю к 2025 году обеспечить газом все населенные пункты от Кербулакского района до пригорода Талдыкоргана. Кроме того, необходимо построить газопровод Талдыкорган - Ушарал. Это позволит поставлять газ в Аксуский, Саркандский и Алакольский районы, где проживает 180 тысяч человек. Поручаю правительству поэтапно профинансировать данный проект. Необходимо ускорить работу по обеспечению газом области Жетысу. При этом стоимость подключения к газовой сети не должна быть слишком высокой для граждан", - сказал глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на проблемах дорожной отрасли. По его словам, ведется строительство трасс Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск и Ушарал - Достык. Компетентным органам поручено взять на жесткий контроль ход работ и в следующем году сдать трассы в эксплуатацию.
 
Президент напомнил о своей инициативе по открытию в Казахстане филиалов пяти ведущих технических вузов мира. В настоящее время по его поручению правительство совместно с областным акиматом прорабатывает вопрос создания в Талдыкоргане филиала крупного зарубежного технологического университета. В вузе будут готовить специалистов в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма и цифровых технологий.
 
Как сообщил президент, в текущем году в отдаленных малочисленных поселках шести районов области будет возведено 12 модульных комплексов под медицинские пункты, а до 2024 года подобные объекты появятся еще в 40 селах. Кроме того, будет проведен капитальный ремонт ряда учреждений здравоохранения региона.
 
По словам Касым-Жомарта Токаева, для улучшения здоровья нации важно последовательно популяризовать детский и массовый спорт. В национальном проекте "Здоровая нация" поставлена задача к 2025 году довести охват граждан, занимающиеся физической культурой и спортом, до 50%. В области Жетысу этот показатель сегодня составляет 34 %.
 

Чтобы добиться обозначенных целей, требуется развитие спортивной инфраструктуры, особенно в сельской местности. В селах региона нужно строить модульные физкультурно-оздоровительные комплексы, которые возводятся быстро и малозатратно. В прошлом году в Талдыкоргане открылся современный Олимпийский бассейн, не имеющий аналогов в Центральной Азии. Теперь стоит вопрос развития в области лыжных видов спорта, для которых прекрасно подходят Жетысуские горы. В этой связи поручаю правительству обеспечить строительство в регионе современного лыжно-биатлонного комплекса", - сказал глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что акимату области Жетысу необходимо уделить особое внимание развитию туризма.
 
Также на встрече речь шла об экологической обстановке в области. Обсуждались вопросы загрязнения города Текели отходами свинцово-цинкового комбината. Для недопущения опустынивания земель отмечена важность озеленения побережья Балхаша. По его словам, уполномоченные органы совместно с Китаем должны взять на контроль трансграничный сброс воды в реку Или.
 
В завершение встречи президент наградил группу жителей области государственными наградами.
 

Досаев рассказал, какие меры принимаются для сдерживания роста цен в Алматы

20.10.2022, 12:45 20361
Досаев рассказал, какие меры принимаются для сдерживания роста цен в Алматы
Алматы. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Бостандыкского района рассказал, какие меры принимаются для сдерживания роста цен в городе, сообщает пресс-служба главы города.
 

Для нас это является самым главным вызовом в этом году. Вчера глава государства в городе Конаеве сказал, что у нас продовольственная инфляция дошла до 20%", - отметил Ерболат Досаев.

 
По его словам, на рост цен влияет много факторов: геополитические события и объективные причины в виде подорожания ГСМ.
 

Город много импортирует. Сейчас мы договариваемся с регионами. Нас поддержала Алматинская область, районы по овощам и рису. Мы предварительно договорились с правительством в рамках ЧС. Со стороны города до конца года мы договорились по реализации социально значимых продуктов питания в объеме 85 тысяч тонн по фиксированным ценам", - проинформировал аким Алматы.

 
Он также сообщил, что достигнута договоренность по зерну и подсолнечному маслу.
 

По вопросу обеспечения сахара, гречки и риса мы предусмотрели 6,4 млрд тенге. Сейчас Минторговли договаривается о единых ценах, и наш город получит свою квоту", - заявил глава города.

 
По словам Ерболата Досаева, главной проблемой несправедливого ценообразования остаются посреднические схемы.
 

Основными поставщиками города являются базары. У нас подготовлен комплекс мер, которые мы планируем к реализации с января следующего года. Основная задача - убрать посредников из цепочки поставок. Сегодня они накручивают от 40-50% только в городе", - добавил аким.


Ранее сообщалось, что премьер назвал причины высокой инфляции в Казахстане.  
 

Скопление транспорта на казахстанско-китайской границе: президент поручил ускорить внедрение электронной очереди

20.10.2022, 10:40 23216
Скопление транспорта на казахстанско-китайской границе: президент поручил ускорить внедрение электронной очереди
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с общественностью Жетысуской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул проблему резкого замедления работы пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе.

Президент рассказал, что в связи с карантинными ограничениями на казахстанско-китайской границе возникают скопления грузового автотранспорта, которые вызывают справедливое недовольство водителей.

Для исправления ситуации необходимо ускорить внедрение электронной очереди на пограничных пунктах пропуска «Алаколь» и «Нұр жолы», поручил он.

Еще одним шагом, способным серьезно усилить экономический потенциал региона и страны в целом, может стать создание аккредитованной по стандартам Китая лаборатории. Ее работа увеличит наш экспорт в Китай. Уже есть план открытия такой лаборатории на Хоргосе. Необходимо активизировать диалог с коллегами из Китая для быстрой реализации данного проекта", - подчеркнул глава государства.

 

Фитоветеринарная лаборатория появится в Жетысуской области

20.10.2022, 10:31 23631
Фитоветеринарная лаборатория появится в Жетысуской области
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть вопрос создания в области Жетысу фитоветеринарной лаборатории.
 
Говоря о развитии агропромышленного комплекса в Жетысуской области, Касым-Жомарт Токаев отметил важность детального изучения международного опыта.
 

К примеру, Нидерланды, обладая в три раза меньшей территорией, чем область Жетысу, входят в тройку мировых экспортеров агропромышленной продукции. Одним из факторов успеха этой страны стала тесная координация и интеграция сельского хозяйства с научными учреждениями. Поэтому региону нужно внедрять новые высокоинтенсивные технологии в области селекции, ирригации, тепличных систем. Существенную роль играет сертификация агропромышленной продукции в соответствии с мировыми стандартами. Все эти вопросы должно решить правительство. Для повышения экспортного потенциала отечественного сельского хозяйства необходимо рассмотреть вопрос создания в регионе фитоветеринарной лаборатории", - сказал президент в ходе встрече с общественностью региона.

 
Кроме того, глава государства подчеркнул, что в отечественной агропромышленной индустрии следует также применять стандарты "халал", которые распространяются не только на мясные и молочные, но и на зерновые, овощи, фрукты и другие продовольственные продукты.
 

Эти шаги позволят нашей стране закрепиться и затем усилить свои позиции на международном рынке", - убежден президент.

 
Он акцентировал, что Казахстану крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции, последовательно развивая переработку.
 

Санкционное противостояние в мире открывает в этом плане новые уникальные возможности", - подчеркнул Токаев.

 
По его мнению, для ускорения темпов развития сельскохозяйственного сектора региона следует усилить работу по привлечению крупных инвесторов. Расположенная в Талдыкоргане индустриальная зона со всей необходимой инфраструктурой может стать площадкой для релокации зарубежных компаний.
 

Упор следует сделать на производство и продвижение готовых продовольственных товаров. Целесообразно использовать транзитные возможности региона для создания совместных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья из соседних стран для его последующего реэкспорта", - пояснил он.

 

Токаев поручил в кратчайшие сроки запустить простаивающий сахарный завод в области Жетысу

20.10.2022, 10:21 24326
Токаев поручил в кратчайшие сроки запустить простаивающий сахарный завод в области Жетысу
Фото: Pixabay.com
Талдыкорган. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - О развитии сахарной отрасли в области Жетысу рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью региона.

Из четырех сахарных заводов страны два находятся в Семиречье. Один из них - Аксуский сахарный завод. На запуск завода с 2017 года из областного бюджета направлено 12 миллиардов тенге. Однако динамичной работы со стороны партнера-инвестора не наблюдается. Этим летом в стране сразу подорожал сахар, и даже возник дефицит. Все произошло из-за халатности компетентных органов. Даже нам пришлось принимать соответствующие кадровые решения", - рассказал глава государства, поручив при этом в кратчайшие сроки полноценно запустить простаивающий завод.

 

Если потребуется, нужно рассмотреть возможность привлечения других инвесторов", - отметил он.

 
Кроме того, отметил Токаев, следует обеспечить стопроцентную загрузку двух сахарных заводов области и довести объем выпускаемого там белого сахара до 180 тысяч тонн к 2026 году.
 
Глава государства напомнил, что разработан комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 года, на реализацию предусмотрено привлечение порядка 500 миллиардов тенге инвестиций. В ближайшие пять лет предполагается увеличить долю отечественного сахара с 7 до 43%.
 
По его словам, в области Жетысу планируется увеличить посевные площади под сахарную свеклу в 2,5 раза (до 15 тысяч гектаров).
 

Летний ажиотаж вокруг сахара показал важность поддержки отечественных аграриев. Мы будем помогать только казахстанским фермерам. Мы продолжим оказывать поддержку отечественному агросектору. Благодаря этому область Жетысу превратится в один из центров производства сахара в стране", - заверил президент.


БОРТN1" 🇰🇿, [20.10.2022 10:02]

⚡️ Глава государства:

«В целом нашей стране крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции, последовательно развивая переработку. Санкционное противостояние в мире открывает в этом плане новые уникальные возможности.

Для ускорения темпов развития сельскохозяйственного сектора региона следует усилить работу по привлечению крупных инвесторов. Расположенная в Талдыкоргане индустриальная зона со всей необходимой инфраструктурой может стать площадкой для релокации зарубежных компаний.

Упор следует сделать на производство и продвижение готовых продовольственных товаров. Целесообразно использовать транзитные возможности региона для создания совместных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья из соседних стран для его последующего реэкспорта»


«Следует детально изучить международный опыт. К примеру, Нидерланды, обладая в три раза меньшей территорией, чем область Жетысу, входит в тройку мировых экспортеров агропромышленной продукции. Одним из факторов успеха этой страны стала тесная координация и интеграция сельского хозяйства с научными учреждениями. Поэтому региону нужно внедрять новые высокоинтенсивные технологии в области селекции, ирригации, тепличных систем.

Существенную роль играет сертификация агропромышленной продукции в соответствии с мировыми стандартами. Все эти вопросы должно решить Правительство. Для повышения экспортного потенциала отечественного сельского хозяйства необходимо рассмотреть вопрос создания в регионе фитоветеринарной лаборатории.

В отечественной агропромышленной индустрии следует также применять стандарты «халал», которые распространяются не только на мясные и молочные, но и на зерновые, овощи, фрукты и другие продовольственные продукты. Эти шаги позволят нашей стране закрепиться и затем усилить свои позиции на международном рынке».


 

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