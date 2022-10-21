Фото: МСХ РК

Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан будет экспортировать зерновые культуры в Грецию и импортировать из этой страны оливковое масло. Соответствующее письмо подписали министры сельского хозяйства двух стран Ербол Карашукеев и Георгис Георгантас на площадке казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям KGIR - 2022.

Глава Минсельхоза РК отметил, что стабильные урожаи и высокие качественные характеристики отечественной пшеницы способствовали позиционированию Казахстана в качестве одного из ведущих мировых экспортеров зерна и муки.

Мы также готовы проработать поставки продукции мукомольной и крупяной промышленности, мяса, растительных масел и других видов переработанной и органической продукции. Надеюсь, что подписание данного документа даст дополнительный импульс для развития сотрудничества между нашими странами в сфере АПК", - сказал Ербол Карашукеев.

Министр сельского хозяйства РК также предложил греческим инвесторам реализовывать на территории Казахстана проекты по переработке сельскохозяйственного сырья, в том числе мяса и молока, картофеля, сахарной свеклы, масличных культур, фруктов и др.

Кроме того, казахстанская сторона заинтересована в активизации взаимодействия между специалистами и учеными министерств и ведомств в области подготовки кадров и научного обеспечения АПК, в том числе по проведению совместных научных исследований.

В свою очередь греческая делегация предложила обмениваться технической информацией, ноу-хау и опытом, а также организовывать учебные программы, семинары, конференции в обеих странах.

Отметим, что между Казахстаном и Грецией отмечается рост торговых показателей. За 8 месяцев 2022 года товарооборот продукции АПК вырос на 5,5% по сравнению с 2021 годом и составил $3,8 млн.