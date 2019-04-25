Казахстан будет экспортировать в Саудовскую Аравию КРС и МРС

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Казахстан и Саудовская Аравия согласовали ветеринарный сертификат на экспорт казахстанского КРС и МРС для убоя и разведения, передает Kazakhstan Today.





По итогам переговоров специалистов ветеринарных служб Казахстана и Саудовской Аравии был подписан ветеринарный сертификат на экспорт казахстанского крупного и мелкого рогатого скота для убоя и разведения, информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.





Ранее сообщалось, что ветеринарная служба Королевства Саудовская Аравия сняла ограничения на поставки казахстанской животноводческой продукции.





"Министерство сельского хозяйства РК ведёт активную работу по согласованию ветеринарных требований на животноводческую продукцию для экспорта на новые рынки сбыта. На сегодняшний день уже согласован ряд ветеринарных сертификатов с Ираном на поставку баранины, говядины, куриного яйца, субпродуктов МРС, племенной и пользовательный МРС, а с Объединёнными Арабскими Эмиратами на говядину, баранину, мясо птицы и яйцо, племенной и пользовательный КРС и МРС. Кроме того, в настоящее время на согласовании с Иранской ветслужбой находится ветеринарный сертификат на крупный рогатый скот для убоя на экспорт из Республики Казахстан в Иран. Также готовятся ветеринарные сертификаты на экспорт из Республики Казахстан в Оман: говядины, баранины и живого КРС", - уточнили в Минсельхозе.





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