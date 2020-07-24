Казахстан добивается паритета в торговле со странами ЕАЭС

МТИ РК

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Казахстан добивается паритета в торговле со странами Евразийского экономического союза. Об этом заявила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, подводя итоги заседания Евразийского межправительственного совета, прошедшего в Минске, передает Kazakhstan Today.

Одним из ключевых вопросов, рассмотренных в рамках заседания ЕМПС, являлся вопрос устранения барьеров во взаимной торговле.

Проводимая работа по устранению сторонами барьеров показала несовершенство действующей практики. Сторона может заявить об устранении барьеров без какой-либо оценки ЕЭК (Евразийской экономической комиссии). При этом если другая сторона с этим не согласна, то ей необходимо вновь обращаться в ЕЭК. Также казахстанской стороной была выдвинута инициатива о необходимости подтверждения коллегией ЕЭК факта устранения барьеров. В ходе заседания ЕМПС данную инициативу все стороны поддержали", - рассказала Жанель Кушукова.

Она сообщила, что Казахстан призвал партнеров наладить системность в работе по устранению барьеров.

Это особенно важно, когда доля взаимной торговли составляет лишь 14,3%. Для примера в Европейском союзе это показатель составляет 70%", - пояснила Кушукова.

Обсуждение также состоялось по вопросу прекращения дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС российскими компаниями, в связи с урегулированием вопроса.

В ходе проведенной работы удалось найти компромисс… Российские компании обязались поставлять продукцию АО "Кентауский трансформаторный завод" на равных и недискриминационных условиях. В связи с урегулированием данного вопроса мы согласились с необходимостью прекращения дела", - сообщила вице-министр МТИ.

Ранее ЕЭК проведено расследование (на основании заявления АО "Кентауский трансформаторный завод") в отношении ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" и ООО "ВИЗ-Сталь" на предмет нарушения общих правил конкуренции на трансграничном рынке.

По результатам расследования принято решение коллегии ЕЭК №130 о наложении штрафа на сумму 217,6 млн рублей. При этом российской стороной на данное решение было наложено вето", - рассказали в пресс-службе МТИ РК.

Обсуждая вопрос регламентации применения права вета в отношении решений ЕЭК по торговым мерам, сторонам в очередной раз не удалось достичь консенсуса.

Мы считаем, что право вета должно быть абсолютным. При этом не должно быть каких-либо условий, в случае если сторона решит им воспользоваться. Пока решение, удовлетворяющее экономические интересы всех стран, не будет найдено, решение коллегии по торговым мерам применяться не должно", - прокомментировала казахстанскую позицию Жанель Кушукова.

По вопросу маркировки товаров в рамках ЕАЭС принято распоряжение, которое позволит урегулировать процедурные моменты введения маркировки. Теперь стороны будут уведомлять о введении маркировки за 9 месяцев вместо 3 месяцев.

Сегодня в целях более эффективной реализации соглашения о маркировке товаров мы решили продлить срок уведомления. Казахстанской стороной также было отмечено, что маркировка не должна стать очередным барьером во взаимной торговле. Национальные системы маркировки должны взаимно признаваться", - пояснила она.

Также стороны договорились создать рабочую группу высокого уровня для проработки поправок в технический регламент ЕАЭС "О безопасности пищевой продукции".

Безусловно, наше население должно потреблять только безопасную и качественную пищевую продукцию. В продукции не должны содержаться вредные для здоровья препараты. В связи с этим мы поддержали создание рабочей группы и проработку изменений действующего технического регламента по безопасности пищевой продукции", - прокомментировала Жанель Кушукова.

Не менее важным вопросом стало обсуждение обеспечения доступа к государственным закупкам в Российской Федерации, по итогам которого российская сторона согласилась с необходимостью доступа на их рынок на основании заключения, выданного уполномоченным органом государств-членов ЕАЭС.

Формируя ЕАЭС, мы приняли обязательства по предоставлению национального режима в государственных закупках для поставщиков из стран ЕАЭС. Однако принятые Российской Федерацией постановления правительства от 30 апреля №616 и №617 говорят об обратном. Считаем, что нормы данных постановлений нарушают обязательства, зафиксированные в договоре о ЕАЭС. Текущий уровень участия, к примеру, казахстанских предприятий нас категорически не устраивает. Считаем, что именно барьеры, установленные российской стороной, являются основной причиной такого низкого уровня участия в госзакупках товаров из государств-членов ЕАЭС", - прокомментировала Жанель Кушукова.

Стороны поддержали предложение Казахстана о продлении срока применения сертификата серийной продукции еще на 6 месяцев.

На прошлом заседании ЕМПС стороны поддержали казахстанскую инициативу в части введения серийного сертификата на продукцию, аналогичную той, по которой Казахстан применяет более низкие ставки пошлин при импорте. Изменение национального законодательства и информационных систем в условиях пандемии заняло более длительный срок, чем мы предполагали. Продление срока использования серийных сертификатов позволит ощутимо упростить процедуры ввоза казахстанской продукции на рынки стран-партнёров по ЕАЭС для наших предпринимателей", - заключила Кушукова.





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